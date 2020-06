Italiano retorna com promessa de batalha entre Juventus e Lazio pelo título

Por mais de 100 dias, o futebol na Itália ficou paralisado. O país, um dos mais afetados na Europa pela pandemia do novo coronavírus, precisou tomar medidas drásticas e que duraram mais tempo do que em seus vizinhos. Depois de concluir a Copa da Itália nesta semana com o título conquistado pelo Napoli, a bola vai rolar novamente, a partir deste sábado, em uma das edições mais empolgantes do Campeonato Italiano nos últimos anos. A octocampeã Juventus terá de encarar uma dura batalha contra a Lazio para manter a hegemonia e seguir batendo recordes.

Faltam 12 rodadas para o final da competição e a Juventus só tem um ponto a mais que a Lazio (63 a 62). O duelo que promete ser a "decisão" do título será pela 34.ª rodada, no dia 20 de julho, em Turim. A Inter de Milão, com 54, está em terceiro e tem um jogo a menos. Se bater a Sampdoria neste domingo, em Milão, em uma das quatro partidas que completarão a 25.ª rodada - adiadas no início da pandemia da covid-19 no país, em março - tem chances de entrar na briga pelo título.

Leia Também Barcelona fica no 0 a 0 com o Sevilla e pode perder liderança do Espanhol

O Campeonato Italiano será retomado neste final de semana com duas partidas no sábado e outras duas no domingo. Serão duelos com times da parte de cima e de baixo da tabela de classificação retornando aos gramados para jogos importantes em meio a incertezas de como vão reagir a essa situação inédita. Os responsáveis por estas primeiras impressões são Torino x Parma, Verona x Cagliari e Atalanta x Sassuolo, além de Inter de Milão x Sampdoria.

Além da disputa pelo título, outras brigas prometem emoção nesta reta final de campeonato. Uma delas é pela quarta vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com o trio da frente bem distante do pelotão que vem na sequência, os candidatos são Atalanta, atualmente a quarta colocada com 48 pontos, e a Roma, uma posição abaixo com 45. No entanto, a sensação do Italiano na temporada ainda tem um jogo a fazer e pode abrir distância considerável para os romanistas.

Muito provavelmente um destes dois times ficará com uma vaga na próxima Liga Europa ao falhar na luta pelo G-4. Sendo assim, mais um representante do país será escolhido para a competição. No momento, esta equipe é o Milan, que está em sétimo lugar com 36 pontos, já que o Napoli, sexto com 39 pontos, já se garantiu neste torneio por faturar a Copa da Itália. Verona e Parma, que somam 35, mas que possuem um jogo a menos em relação ao time de Milão, também estão na briga.

Na parte inferior da tabela de classificação, a luta para fugir do rebaixamento está tão ferrenha quanto às que acontecem no topo. Com 16 pontos, o Brescia, 20.º e último colocado - agora sem o atacante Mario Balotelli no elenco -, já está em uma situação bem difícil de reverter. É uma realidade parecida a do SPAL, que soma apenas 18. Um pouco melhor está o Lecce, em 18.º com 25, mesma pontuação do Genoa, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Quem também ronda a área do descenso são Sampdoria (26), Torino (27) e Udinese (28). Um pouco acima, com menos risco aparecem Fiorentina (30) e Cagliari (32).