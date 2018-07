Italianos apostam em Balotelli na decisão da Euro

"O Mario tem sido ótimo", disse o goleiro e capitão italiano Gianluigi Buffon, neste sábado. "Primeiramente, ele é um jogador de uma qualidade imensa, o que é um ótimo ponto de partida. Além disso, ele se tornou parte de um grupo de grandes campeões - e não só em termos de futebol", completou.

Conhecido por suas polêmicas dentro e fora de campo, Balotelli quase ficou de fora da Eurocopa justamente por causa de suas atitudes, que desagravam o técnico Cesare Prandelli. Convocado, o jogador começou mau a competição, chegou a ser sacado da equipe titular, mas reconquistou a confiança do treinador e hoje é peça fundamental na equipe italiana.

"Foi bom para o Balotelli ter encontrado um técnico como o nosso, que encontrou mais do que uma maneira de tirar o melhor dele. Mas o maior mérito vai mesmo para ele, porque ele buscou isso e foi atrás", afirmou Buffon.

Para Prandelli, o ambiente da seleção foi fundamental para a mudança de postura e o sucesso do atacante. "Ele encontrou um ambiente no qual se encontra em meio a grandes campeões. Ele está entre jogadores que venceram no futebol e fizeram grandes sacrifícios por estas conquistas", comentou.

Depois da partida contra a Croácia - empate por 1 a 1, na primeira fase -, quando perdeu diversas oportunidades, Balotelli foi sacado para a entrada de Di Natale. De acordo com Prandelli, foi neste momento que o jogador amadureceu e cresceu na competição.

"Existe um momento em que você precisa ter a coragem para aceitar os conselhos e a responsabilidade", declarou o técnico italiano. "Em termos de futebol, ficou claro. Depois da partida com a Croácia, nós pedimos para o Mario fazer algumas coisas, jogar mais como centroavante, e ele está fazendo isso com grande capacidade", completou.