Italianos reclamam e mordida pode suspender Suárez

Pela segunda Copa do Mundo seguida, o Uruguai pode ficar sem Luiz Suárez na reta decisiva. O centroavante, herói da vitória sobre a Inglaterra, com dois gols, deu uma mordida no ombro de Chiellini no triunfo sobre a Itália, nesta terça-feira, e poderá ser suspenso pela Fifa.

Com a inquestionável marca dos dentes de Suárez no seu ombro, Chiellini saiu de campo revoltado. "É ridículo o Suárez não ter sido expulso. Foi claro, ele deu a mordida depois obviamente se jogou porque ele sabia muito bem que havia feito algo que não deveria ter feito", reclamou o zagueiro.

A mordida aconteceu aos 36 minutos do segundo tempo, quando a Itália já tinha um homem a menos - Marchisio foi expulso por uma solada no joelho de Arévalo Rios. Pouco depois, Godin abriu o placar de cabeça e garantiu a classificação do Uruguai para as oitavas de final.

"O vermelho para o Marchisio e não expulsar o Suárez é ridículo. Existe a marca!", chiou Chiellini. "(O árbitro) certamente não nos deu uma ajuda, mas no fim você não pode sempre colocar a culpa nos outros", ponderou Buffon.

De qualquer forma, Suárez é reincidente. Em 2010, quando jogava no Ajax, mordeu um jogador do PSV e pegou sete jogos de suspensão. No ano passado, já pelo Liverpool, a mordida foi em Ivanovic, do Chelsea. Na ocasião, levou 10 partidas de gancho. Nos três casos, as mordidas vieram em clássicos.

Como as câmaras de TV filmaram a mordida e há a marca no ombro de Chielini, o caso deverá ser julgado pela Fifa, que tem o poder de suspender Suárez. Em 2010, quando colocou a mão na bola em cima da linha para impedir o gol da classificação de Gana no último minuto da prorrogação das quartas de final, Suárez só levou um jogo de suspensão - a automática pelo vermelho.