Itaquerão atinge novo estágio nas obras

SÃO PAULO - Apesar da forte chuva que cai forte em São Paulo nos últimos dias, as obras do futuro estádio do Corinthians seguem dentro do planejado e, na sexta-feira, a Odebrecht iniciou uma nova etapa na construção do Itaquerão.

Quatro pilares do edifício oeste fora instalados, de um total de 282. Esses pilares suportam as arquibancadas e outras estruturas do edifício.

A expectativa é que o Itaquerão fique pronto até dezembro de 2013 – as obras tiveram início em 30 de maio de 2011 e mais de 2.565 estacas já estão cravadas, de um total de 3.200. Também já foram executados mais de 492 blocos de concreto e instaladas 78 vigas jacaré no edifício leste, sobre as quais serão colocados os degraus, e 37 pilares no lado leste. A obra conta com 119 equipamentos 960 trabalhadores.