Itaquerão chega a 1 milhão de ‘fiéis’ na temporada

O Itaquerão baterá nesta quinta-feira, no jogo entre Corinthians e Goiás, às 19h30, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a marca de um milhão de ingressos vendidos no ano. O estádio tem a maior média de público do País, com mais de 32 mil torcedores por jogo.

Apenas o Maracanã vendeu mais entradas do que o Itaquerão em 2015, com uma importante diferença: o estádio carioca recebeu partidas de quatro clubes (Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo) e teve este ano quase o dobro de partidas em relação ao Itaquerão.

Até agora, o público total do estádio do Corinthians na temporada é de 967.745 pagantes. Como para o jogo desta noite já foram vendidos 39.000 bilhetes, de acordo com a última parcial divulgada na quarta-feira, o clube superará a marca de um milhão.

O Itaquerão tem registrado bons públicos desde a inauguração, em maio de 2014, mas os números tiveram significativa melhora a partir do jogo contra o Cruzeiro, no dia 23 de agosto deste ano, na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.

Após pesquisa feita pelo departamento de marketing com 5.648 torcedores, a diretoria passou a adotar uma nova tabela de preços de ingressos com entradas mais baratas nas áreas mais nobres, que dificilmente ficavam lotadas.

A resposta da torcida foi imediata. Após redução no preço dos bilhetes, o Corinthians disputou seis partidas em Itaquera. Em três, a torcida comprou toda a carga de ingressos disponível (Cruzeiro, Santos e Joinville). Para o confronto do próximo dia 25, diante do Flamengo, pela 32.ª rodada, as entradas também estão esgotadas.

“Fizemos um estudo de remodelagem dos preços e o nosso entendimento foi que existia uma demanda reprimida por alguns setores e, se a gente diminuísse alguns valores, conseguiríamos aumentar a média de público. Agora, mesmo em jogos em que o horário não ajuda, temos um alto índice de procura”, disse ao Estado o superintendente de marketing do Corinthians, Gustavo Herbetta.

A diretoria também aposta na fidelização do seu torcedor para manter o estádio cheio. Ontem, por exemplo, o clube lançou um pacote para sócios do programa Fiel Torcedor no qual o associado poderá comprar ingressos para a partida contra o Coritiba, no dia 7 de novembro, e os dois primeiros jogos da equipe no Itaquerão pelo Campeonato Paulista de 2016, ainda sem data e adversário definidos. O pacote de três partidas garante descontos de 30% a 50% no valor das entradas e pontuação dobrada no Fiel Torcedor para cada partida do Paulistão do próximo ano.

“Desde maio, ganhamos mais de 50 mil associados no Fiel Torcedor. A maioria aderiu ao plano que tem como principal motivação a compra de ingresso”, explica Herbetta.

Apesar de o estádio ter capacidade para 48 mil torcedores, o maior público até agora foi de 41.809 pagantes contra o Joinville, no dia 13 de setembro. Para o próximo ano, a meta é aumentar gradativamente a carga de ingressos colocados à venda até chegar à marca de 48 mil.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Edílson, Edu Dracena, Gil e Guilherme Arana; Ralf, Rodriguinho, Renato Augusto, Jadson e Malcom; Vagner Love Técnico: Tite

GOIÁS

Renan; Gimenez, Felipe Macedo, Fred e Diogo Barbosa; Ygor, Patrick, David e Felipe Menezes; Erik e Zé Love Técnico: Artur Neto

Juiz: Wagner Reway (MT)

Local: Itaquerão

Horário: 19h30

Transmissão: Pay-per-view