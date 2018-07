Itaquerão começa a receber escavações para gramado

SÃO PAULO - Os primeiros passos para a plantação do gramado onde acontecerá a partida de abertura da Copa do Mundo de 2014 já foram dados no Itaquerão, com o início da escavação da área central, onde ficará o gramado. Pelo projeto, o piso será rebaixado em cerca de 70 cm na comparação com o nível em que está hoje. A estimativa é que serão escavados 6.000 metros cúbicos de terra, volume equivalente a cerca de duas piscinas olímpicas e meia.

Os trabalhos começaram na semana passada, exatamente pelo centro do campo, retirando a placa que marcava o exato local onde será dado, no dia 12 de junho de 2014, o pontapé inicial da próxima edição da Copa do Mundo. O material retirado será utilizado para aterrar outras áreas do estádio.

Após esse trabalho de rebaixamento do solo, começam a ser instalados os sistemas de drenagem a vácuo e de resfriamento da grama, uma vez que a espécie escolhida é própria para temperaturas frias. Em seguida, após a colocação de camadas de britas e areia, inicia-se a semeadura da grama, o que deverá ocorrer no final de maio, segundo estimativa da Odebrecht.