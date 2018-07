Itaquerão deve receber jogo entre Corinthians e Cruzeiro no dia 29 de maio

RIO - O Itaquerão irá receber mais um evento-teste antes da abertura da Copa do Mundo, dia 12 de junho. A pedido da Fifa, o confronto entre Corinthians x Cruzeiro, pelo Brasileirão, previsto inicialmente para acontecer no Canindé na noite de quarta-feira, 28 de junho, acontecerá na tarde do dia seguinte, no Itaquerão.

A mudança, definida após reunião entre Fifa, Comitê Organizado Local (COL) e CBF, é dada como certa, mas ainda não foi oficializada. A CBF precisa acertar com Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, e informar o Cruzeiro.

No início da noite desta segunda-feira, o Corinthians interrompeu momentaneamente a venda de ingressos para o confronto com o Cruzeiro no programa Fiel Torcedor "até que se confirme oficialmente data e local do jogo", como informa comunicado no site do clube.

Corinthians e Cruzeiro se enfrentariam originalmente às 22h do dia 28, no Canindé - o Pacaembu também estará cedido à Fifa, como estádio para treino das seleções -, mas a Fifa quer um novo jogo-teste no Itaquerão, em dia útil, para avaliar sobretudo questões como deslocamento.