Itaquerão passa por mais retoques e ganha nova 'cara' após a Copa

O Itaquerão vive uma fase de transição do padrão Fifa para o cotidiano do Corinthians. O processo ainda não está acabado e serão mais quatro meses até a remoção completa das arquibancadas provisórias. As intervenções, porém, são feitas longe da passagem dos torcedores. Nesta quinta-feira, durante o jogo com o Inter, uma estrutura metálica grande isolava o local da reforma.

Além das arquibancadas móveis, uma passarela que ligava um estacionamento de ônibus para quem vinha de fora do estado também está deixando de existir. Deve estar totalmente removida até o próximo jogo, diante do Bahia, dia 23.

Vários pontos do estádio passam por adaptações sem prejudicar o bem estar de seu torcedor. O setor de imprensa, por exemplo, será reduzido de 3,5 mil lugares para 300. A chegada ao estádio agora é mais fácil com a liberação da passarela do metrô e do trem.

O transporte coletivo ainda continua como a melhor opção para ir. Sob trilhos, falta apenas um pouco mais de conforto, já que no horário de pico, os trens que partiam de 4 em 4 minutos, mas saiam lotados da estação da Luz.

No estádio, assim como na Copa, fiscais privados deram segurança e observaram tudo nas arquibancadas. Orientadores, em menor número, mas também com simpatia, indicavam os portões de entrada. Apenas o horário comprometeu. Com jogo às 19h30, muita gente chegou perto do fim da primeira etapa.