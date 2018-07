Itaquerão poderá ter patrocínio do Oriente Médio

A Qatar Foundation patrocina o Barcelona e passou a investir no futebol após a escolha do Catar como sede da Copa do Mundo de 2022. A Etihad Airways patrocina o Manchester City, novo rico do futebol inglês, time dos argentinos Sergio Agüero e Carlitos Tevez, e dá o nome do estádio do clube inglês - para isso pagou 111 milhões de euros (R$ 270 milhões) por um prazo de dez anos.

A diretoria do Corinthians não admite publicamente que negocia com essas duas empresas. O diretor de marketing Luis Paulo Rosenberg afirma que o clube "analisa" ofertas e que já conversou com empresas interessadas. O dirigente, porém, está de viagem marcada para o Oriente Médio em janeiro para ouvir propostas concretas. Ele vai negociar valores e falar de prazos. Se vende o nome do estádio por dez, vinte ou mais anos.

Será a segunda vez desde que deram início às obras do Itaquerão que o diretor de marketing viajará ao Oriente Médio falar com investidores. Os nomes de outras empresas interessadas em patrocinar o Itaquerão que estão na boca dos dirigentes corintianos são o Bradesco, a Nike e o Santander.

Uma ala da diretoria defende que o clube feche com uma empresa estrangeira, apenas por fazer parte de uma estratégia de internacionalização da marca Corinthians. Outra ala acha que isso não tem importância e que o clube precisa fechar contrato com quem pagar mais.

As duas empresas do Oriente Médio saem na frente por dois motivos. Dinheiro não é problema para nenhuma delas e o futebol vai ganhar muito destaque na região com o Copa do Mundo do Catar de 2022. Foi por esse motivo que a Qatar Foundation se interessou pelo estádio do Corinthians. Ela está disposta a oferecer R$ 400 milhões por um contrato de dez anos para adquirir os "naming rights" do estádio em Itaquera.

Mohamed Bin Hammam, presidente da Qatar Foundation e que iria concorrer a presidência da Fifa, chegou a conversar com o clube do Parque São Jorge. Por ser uma instituição sem fins lucrativos, a Qatar Fundation conseguiu patrocinar o Barcelona. Para os árabes, batizar o Itaquerão por apenas dez anos poderá colocar ainda mais o nome do Catar no mapa do futebol e fazer publicidade sobre o Mundial de 2022 no estádio que receberá a abertura da Copa de 2014.