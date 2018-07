Itaquerão ‘pulsa’ no reencontro da Fiel com Guerrero

O reencontro da torcida do Corinthians com Guerrero, neste domingo, às 17h, deve marcar também quebra de recorde de público no Itaquerão. Já foram vendidos 41 mil ingressos para os corintianos e, se a torcida do Flamengo comprar 810 ingressos (o que é muito provável que aconteça), o recorde de 41.809 pagantes da partida diante do Joinville, pela 25.ª rodada, será superado.

A torcida do Corinthians está ansiosa para o reencontro com Guerrero. Quase um mês antes do jogo já haviam sido vendidos 36 mil ingressos.

Após uma longa e conturbada negociação para renovar o seu contrato, o peruano recusou a proposta do Corinthians e deixou o Parque São Jorge em maio sem nem se despedir dos companheiros. No primeiro turno, na vitória por 3 a 0 do Corinthians, no Maracanã, o atacante não pôde atuar devido a um acordo entre os dois clubes.

As torcidas organizadas prometem ignorar Guerrero esta tarde e não farão nenhum protesto contra o jogador. Os chamados “torcedores comuns”, no entanto, têm se mobilizado por meio das redes sociais para vaiar o ex-corintiano quando o Flamengo entrar em campo e toda vez em que ele tocar na bola.

Emerson, que foi para o Flamengo junto com Guerrero, não estará em campo porque foi suspenso pelo STJD. Diferentemente do peruano, ele deixou o clube de forma amigável.

A postura da torcida divide o Corinthians. O presidente Roberto Andrade chegou a afirmar que, se estivesse na arquibancada, iria vaiar o peruano. Já o técnico Tite disse que o torcedor não deve se voltar contra Guerrero, e sim apoiar os jogadores da sua equipe.

Uma coisa é certa, o atacante não terá marcação especial. “Guerrero é homem-gol e tem grande capacidade de finalização, mas nós marcamos por setor. Não fazemos marcação homem a homem”, avisou Tite. A escalação, inclusive, será a mesma que goleou o Atlético-PR por 4 a 1 na última rodada.

O Corinthians chega ao jogo deste domingo contra o Flamengo com oito pontos a mais do que o Atlético-MG (67 a 59). E, para manter essa boa vantagem do segundo colocado ou até mesmo aumentar ainda mais a distância caso o Galo tropece diante da Ponte Preta, a equipe confia no ótimo retrospecto que possui quando joga em casa.

Neste domingo, o Corinthians disputará o seu 50.º jogo no Itaquerão. Até agora, venceu 35, empatou dez e perdeu apenas quatro. “Nossa arena pulsa”, disse Tite.

Com novo triunfo neste domingo, a equipe garante matematicamente a vaga na Libertadores e só ficará fora do torneio se cair para a quarta colocação e Chapecoense ou Atlético-PR conquistar a Copa Sul-Americana. Assim, o G-4 do Campeonato Brasileiro viraria G-3.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS

Cássio; Edílson, Felipe, Gil e Arana; Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson; Malcom e Vagner Love. Técnico: Tite

FLAMENGO

Paulo Victor; Pará, César Martins, Wallace e Jorge; Jonas, Márcio Araújo e Alan Patrick; Everton, Paulinho e Guerrero. Técnico: Oswaldo de Oliveira

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Local: Itaquerão, em São Paulo

Horário: 17h

Transmissão: Pay-per-view