Itaquerão quebra recorde de público com 41 mil torcedores

Além da classificação antecipada do Corinthians às oitavas de final da Copa Libertadores, a partida contra o San Lorenzo também marcou o novo recorde de público no Itaquerão, mesmo com a falha no metrô que afetou o principal transporte utilizado para a chegada ao estádio. A partida desta quinta-feira teve 41.107 torcedores além de renda de R$ 3.329.516,50 para o clube alvinegro.

A marca anterior, com público de 39.026 pessoas, foi alcançada no clássico contra o São Paulo, pela primeira partida da fase de grupos da competição continental. Antes das partidas contra o San Lorenzo e o São Paulo, pela Libertadores, os maiores públicos do Corinthians no estádio localizado em Itaquera, na zona leste de São Paulo, foram pelo Campeonato Brasileiro de 2014 - nas partidas contra Criciúma, Botafogo, Figueirense e Grêmio.

Destaque da partida, Renato Augusto falou sobre a importância do estádio e longa invencibilidade do clube, dando todos os méritos para a torcida. "Emociona entrar e ver essa massa empurrando. A gente só tem que agradecer o torcedor", disse o meia.

O meia fez questão de destacar a participação de Vagner Love no jogo. "Ele entrou com uma grande responsabilidade substituir o melhor atacante do Brasil e estamos o ajudando a se adaptar dentro de campo", finalizou o meia.