Itaquerão só vai ficar totalmente pronto depois da Copa de 2014

SÃO PAULO - A Arena do Corinthians, em Itaquera, só vai estar totalmente concluída após a Copa do Mundo de 2014. Nesta terça-feira, durante inspeção técnica da Fifa e do Comitê Organizador Local da Copa ao estádio, em dezembro, quando deverá ser entregue, ele estará 92% concluído - atualmente, 62% dos trabalhos já foram realizados. Mas isso não quer dizer que a arena estará inacabada. É que, num primeiro momento, serão atendido as exigências da Fifa. Depois da Copa, haverá uma pequena reforma, para que tudo fique ao gosto do clube.

Segundo o diretor de contratos da Odebrecht - construtora responsável pela obra – Antônio Gavioli, porém, o Itaquerão estará totalmente dentro do que cobra a Federação Internacional de Futebol em dezembro.

Exemplo da divergência entre o que Fifa e clube querem são alguns camarotes que estão sendo construídos para a Copa. Depois do evento, o espaço será transformado em banheiros. Parte do piso de acesso também será trocado, paredes serão demolidas e outras erguidas. O estacionamento também passará por mudanças.

Mas a torcida do Corinthians pode não ver o time jogando no Itaquerão antes da Copa do Mundo de 2014. A dúvida foi levantada pelo presidente do clube, Mario Gobbi, durante a inspeção técnica. Ele reiterou que as obras serão entregues em dezembro deste ano, mas Corinthians em campo talvez só no segundo semestre do próximo ano.

“Vamos por parte. Ainda não sabemos se, em face da abertura da Copa, a arena estará disponível para o Corinthians usar. Primeiro vamos pensar em entregar o estádio para a abertura’’, disse Gobbi.

Tecnicamente, se o estádio for entregue em dezembro, nada impedirá que o Corinthians o utilize, até mesmo para fazer eventos-teste. A intenção, inclusive, é que o jogo inaugural tenha a participação do campeão do mundo.