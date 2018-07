Itaquerão tira assentos no setor de organizadas e torcida visitante

O Corinthians decidiu retirar os assentos nos setores das torcidas organizadas (norte) e do time visitante (sul) do Itaquerão. A medida já vale para o clássico deste domingo com o São Paulo, marcado para as 16 horas, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube ainda encara isso como um teste. Se a experiência for bem-sucedida, este será o novo padrão do estádio corintiano. O 2º Batalhão de Polícia de Choque de São Paulo aprovou a mudança.

Vale lembrar que no último clássico no Itaquerão, com o Palmeiras, 258 cadeiras foram quebradas ou danificadas no setor visitante. Este também era um problema comum nos setores onde ficam as organizadas do próprio Corinthians.

A informação de que as cadeiras serão retiradas foi divulgada nas redes sociais, no próprio Instagram do Itaquerão. No texto, o clube diz que o estádio corintiano ainda passa por adaptação depois da Copa do Mundo. E que a ideia de retirar os assentos tem como base outros estádios do mundo. "O novo estádio corintiano seguirá o modelo de algumas arenas do mundo, como a do Borussia Dortmund, na Alemanha, e atenderá a demanda dos torcedores que preferem assistir às partidas do Timão (Corinthians) em pé", diz o texto.