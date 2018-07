Itaucard encerra benefício de 50% de desconto para futebol

Desde o início de 2016, os clientes portadores do Itaucard passaram a não ter mais o benefício de desconto de 50% nos ingressos de partida de futebol que o cartão de crédito do Itaú Unibanco proporcionava aos torcedores de clubes no País. A confirmação foi feita pela assessoria de imprensa da instituição nesta quinta-feira à Agência Estado.

Segundo a instituição financeira, o banco optou pela concentração de esforços em iniciativas voltadas à cultura, como as tradicionalmente relacionadas a peças de teatro e a cinemas, além de agora aos shows musicais. "A Itaucard informa que o benefício de 50% de desconto em jogos de Futebol foi encerrado em 31/12/2015, não sendo mais válido para qualquer compra de ingressos desde essa data", destacou a empresa à reportagem.

Pelo benefício relacionado ao futebol, os torcedores de clubes brasileiros pagavam a metade do preço do ingresso com a apresentação do Itaucard. Na última quarta-feira, por exemplo, a torcida do Palmeiras, que começou a comprar as entradas para o primeiro jogo do clube como mandante no Campeonato Paulista de 2016, sentiu a falta da promoção ligada ao cartão de crédito e chegou a reclamar nas redes sociais.

Procurado para esclarecer a ausência do benefício, o serviço de atendimento ao cliente do Avanti, programa de sócio-torcedor do Palmeiras, informava aos compradores de ingressos que a promoção via Itaucard estava encerrada. Com este detalhe, muitos torcedores que aproveitavam os benefícios do programa, somados ao da Itaucard, tiveram que arcar com um valor maior do ingresso do que o imaginado inicialmente.

SHOWS

Se o fã de futebol lamentou o fim do benefício, os apreciadores de espetáculos musicais devem sair ganhando com a opção do banco de centrar as forças na área de cultura. De acordo com a Itaucard, a partir de fevereiro de 2016 os clientes portadores do cartão de crédito também passarão a contar com o benefício da meia-entrada.

Segundo a empresa, a vantagem passará a valer em todos os shows com venda programada no site do parceiro CompreIngresso. "O novo benefício amplia a plataforma de vantagens do Itaucard e atende os mais diferentes perfis de clientes", salientou a empresa. "A parceria tem o objetivo de reforçar a oferta combinada de produtos e serviços com os benefícios da Itaucard", informou a companhia.