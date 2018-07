Itu espera ansiosa pela chegada das seleções de Rússia e Japão

SÃO PAULO - A expectativa é grande em Itu pela presença das seleções de Rússia e Japão. A cidade, de cerca de 160 mil habitantes, está se preparando para receber duas equipes que devem atrair muitos torcedores. Por causa da grande quantidade de descendentes japoneses em Itu, a equipe nipônica receberá uma atenção maior, porém os russos pretendem vir em peso, até porque a próxima edição do Mundial, em 2018, será no país.

A Acendi (Associação Cultural Esportiva Nikkey de Itu), por exemplo, já recebeu a visita do cônsul japonês e seus membros pretendem recepcionar a seleção asiática no aeroporto quando ela desembarcar no Brasil. “Recebemos até uma consulta sobre a possibilidade de alojar alguns torcedores na associação”, conta Paulo Okubo. A NHK, o mais importante canal de televisão do Japão, já esteve lá para conhecer os descendentes que vivem em Itu.

Segundo Paulo Inoki, atual presidente da Acendi, 93 famílias participam da associação e elas tentam preservar a cultura oriental. Mas ele lembra que na região existem muitas outras famílias de japoneses. “O descendente sempre tem alguma relação com o país de seus ancestrais. Nós estamos felizes pela presença do Japão aqui em Itu e as portas da associação estão abertas.”

André Maeda, proprietário do famoso Parque e Pesqueiro Maeda, que já recebeu eventos grandes como o festival de música SWU, garante que a recepção será calorosa na região, mas não tem certeza se a torcida ficará toda com os nipônicos. “Eu sou nissei, então primeiro torço para o Brasil, depois para o Japão. Tomara que ocorra uma final entre as duas equipes.”

JEITINHO DO INTERIOR

Desde o primeiro momento a Rússia percebeu que se sentiria em casa em Itu. Fabio Capello, técnico da equipe, esteve lá para conhecer as instalações do San Raphael Country Hotel, mas em um primeiro momento a prioridade era da Alemanha. Com a desistência dos germânicos, os russos confirmaram Itu como sua base no País e o único pedido foi que as televisões dos quartos dos atletas tivessem um canal russo à disposição.

Everton Baptista, coordenador geral do hotel, conta que o estabelecimento está fazendo algumas reformas para receber melhor a seleção. “Queremos criar uma receptividade com característica do interior. A cidade de Itu está muito amadurecida no turismo e nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande. Vamos abrir a nossa casa aos russos e tenho certeza de que eles vão adorar a estadia aqui.”

Já no centro da cidade, a intenção é que o local vire ponto de concentração de torcedores e que isso gere um faturamento maior para o comércio. Rafael Ramalho, proprietário da doceria Senzala, que fica em uma casa construída em 1878, acha que a Copa pode ser um momento de apresentar seus quitutes ao mundo. “Aqui ainda fazemos doce da maneira antiga, no tacho, com as mesmas receitas de décadas atrás. Acho que o movimento será grande nesse período.”