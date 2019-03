Ituano bate o Bragantino e se isola na liderança em grupo do São Paulo

O Ituano deu um importante passo rumo à classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, na tarde desta sexta-feira, ao golear o Bragantino por 3 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela penúltima rodada da primeira fase da competição. O jovem Martinelli, de apenas 17 anos, foi o destaque do jogo, com dois gols.

Essa foi a primeira vitória como visitante do Ituano, que chegou aos 17 pontos e se isolou na liderança do Grupo D. A vaga para as quartas de final pode vir no domingo se o Oeste não ganhar do Corinthians, em Itaquera. Sem vencer há seis jogos, o Bragantino estacionou nos dez pontos e, na terceira colocação do Grupo C, lutará contra o rebaixamento na última rodada, sendo que não tem mais chances de classificação.

Os dois times encerram a participação na fase de grupos na próxima quarta-feira, às 21h30. O Bragantino enfrenta o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, enquanto o Ituano recebe o Corinthians, no Novelli Júnior, em Itu.

O jogo começou morno em Bragança Paulista, com os dois times errando muitos passes. E, quando conseguiu colocar a bola no chão, o Ituano abriu o placar aos 18 minutos. Peri recebeu de Ramon, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Livre de marcação na pequena área e com o gol aberto, Martinelli só teve o trabalho de empurrar.

E o segundo gol saiu pouco depois, aos 20 minutos. Martinelli fez linda jogada individual e desceu em velocidade. Após tocar para Marcos Serrato, o atacante recebeu de volta e com um toque de categoria tirou do goleiro Alex Alves, ampliando para o Ituano. O Bragantino sentiu os dois gols na sequência e só assustou nos minutos finais. Rafael Chorão chutou e Pegorari espalmou para escanteio. Na cobrança, Lázaro cabeceou no travessão.

O Ituano praticamente liquidou o jogo logo aos quatro minutos do segundo tempo. Jonas cobrou falta por cima da barreira, Alex Alves desviou e a bola acertou no travessão, sobrando limpa para Ramon só completar e fazer 3 a 0. O Bragantino quase diminuiu aos 20, quando Adenilson aproveitou cruzamento de Acácio e cabeceou na trave de Pegorari.

A situação do time da casa ficou ainda mais delicada quando Itaqui foi expulso de forma direta após cometer falta em Marcelinho. Os poucos torcedores que foram ao estádio Nabi Abi Chedid não pouparam críticas ao time comandado por Marcelo Veiga e, de forma irônica, gritavam "olé" a cada toque de bola do Ituano.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 0 X 3 ITUANO

BRAGANTINO - Alex Alves; Buiú (Itaqui), Lázaro, Léo Rigo e Acácio; Adenilson, Magno e Rafael Chorão (Galego); Vitinho, Matheus Peixoto (Jardel) e Wesley. Técnico: Marcelo Veiga.

ITUANO - Pegorari; Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Baralhas, Marcos Serrato e Corrêa (Guilherme); Martinelli (Marcelinho), Morato (Claudinho) e Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Martinelli, aos 18 e aos 20 minutos do primeiro tempo; Ramon, aos quatro do segundo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley, Lázario e Vitinho (Bragantino); Léo (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Itaqui (Bragantino).

RENDA - R$ 9.705,00.

PÚBLICO - 503 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista (SP).