Ituano bate o Linense e assume a liderança no Campeonato Paulista

SÃO PAULO, Itu - De nada adiantou a torcida do Corinthians torcer e secar o Ituano. Jogando em casa, no estádio Novelli Júnior, o time de Itu venceu o Linense por 1 a 0, nesta sexta-feira, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Alemão, aos 27 minutos do segundo tempo. E foi histórico porque foi o de número 500 pelo clube na primeira divisão, onde iniciou sua participação em 1990.

A vitória também colocou o Ituano na liderança do Grupo B, com 21 pontos, na frente de Botafogo (um jogo a menos), com 19, Corinthians e Audax, com 17, e XV de Piracicaba, com 11. É o terceiro na classificação geral, atrás apenas de Palmeiras e Santos, ambos com 26 pontos.

A situação é complicada no lado do Linense, que estreou o técnico Roberto Fonseca no lugar de Bruno Quadros. Agora já são quatro derrotas nos últimos cinco jogos, permanecendo com 10 pontos, em terceiro lugar no Grupo A. A preocupação, porém, é com o rebaixamento porque na classificação geral o time de Lins está em 16.º lugar, colado à zona de queda.

O primeiro tempo mostrou claramente o cenário do jogo. O visitante ficou na defesa, apenas para explorar os contra-ataques, enquanto que o Ituano iria buscar a vitória. Cada time teve uma chance real para marcar, mas ambos foram para o intervalo sem balançar as redes.

Na volta, ficou claro que o Linense queria segurar o 0 a 0. O Ituano abriu mão do volante Paulinho para a entrada do atacante Jean Carlos. Aos 25 minutos, o violento zagueiro Alex Morais foi expulso ao dar um carrinho em cima de Dick.

Não deu tempo de Roberto Fonseca recompor a sua defesa com a entrada de Luiz Otávio no lugar do atacante Rodriguinho. Dois minutos depois saiu o gol da vitória do Ituano. Após cobrança de falta, a defesa não aliviou e o zagueiro Alemão apareceu para chutar de perna esquerda para as redes. Na comemoração, os jogadores fizeram uma roda em torno de Alemão, cujo apelido é Xuxa.

"Tudo brincadeira, mas o importante é que fiz meu gol e vencemos", comentou Alemão, ou Xuxa para os íntimos. O Linense ainda tentou buscar o empate e criou duas boas chances, mas defendidas pelo goleiro Vagner.

Resta agora pensar na 12.ª rodada. O Ituano, que venceu quatro dos últimos cinco jogos, volta a campo diante do Comercial, nesta quarta, às 19h30, em Ribeirão Preto. No mesmo dia, mas a partir das 22 horas, o Linense recebe o Corinthians.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 x 0 LINENSE

ITUANO - Vagner; Dick, Alemão, Anderson Salles e Dener; Josa, Paulinho (Jean Carlos), Jackson Caucaia, Esquerdinha (Marcinho) e Cristian (Marcelinho); Rafael Silva. Técnico: Doriva.

LINENSE - Anderson; Murilo Silva (Marcelo), Alex Morais, Tobi e João Paulo; Renan Teixeira, Thiago Santos, Bruno Ribeiro e Nikão (Diniz); Rodriguinho (Luiz Otávio) e Anselmo. Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Alemão, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jackson Caucaia e Dick (Ituano); Murilo Silva, Rodriguinho e Renan Teixeira (Linense).

CARTÃO VERMELHO - Alex Morais (Linense).

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Góis.

RENDA - R$ 35.410,00.

PÚBLICO - 1.655 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).