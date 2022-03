Ituano bate Red Bull Bragantino e fica perto das quartas de final do Paulistão

O Ituano deu um passo importante rumo às quartas de final do Campeonato Paulista na noite deste domingo ao ganhar do Red Bull Bragantino, por 2 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela penúltima rodada.

Os dois gols marcados por Gabriel Barros colocaram o Ituano na vice-liderança do Grupo C com 18 pontos. Já classificado e com a primeira colocação do Grupo D garantida, o Bragantino estacionou nos 19.

Leia Também Confira a classificação atualizada do Paulistão 2022

A última rodada do Paulistão será realizada no próximo domingo, às 16 horas. Contra a Ponte Preta, em Campinas, o Ituano precisa ganhar para não torcer por tropeços de Botafogo e Mirassol. O Bragantino recebe o Palmeiras, em Bragança Paulista.

O primeiro tempo foi bastante movimentado no Novelli Júnior. O Bragantino teve mais a posse da bola e quase abriu o placar com Ytalo. Lucas Siqueira tirou em cima da linha. Já o Ituano levou perigo em pelo menos duas oportunidades. Roberto parou em Cleiton e Rafael Elias finalizou para fora.

Em um dos últimos lances antes do intervalo, Guilherme acertou o rosto de Igor Henrique em disputa de bola no meio-campo e foi expulso direto pelo árbitro, deixando o Bragantino com um jogador a menos.

Como esperado, a etapa final foi toda dominada pelo Ituano, mas faltava acertar o último passe. Foi então que Gabriel Barros saiu do banco de reservas para brilhar. O atacante abriu o placar aos 29 minutos após completar cruzamento rasteiro de Roberto.

Qualquer chance de reação do Bragantino acabou aos 36 quando Cleiton foi expulso ao tocar com a mão na bola fora da área. O atacante Jan Hurtado acabou indo para o gol porque todas as alterações haviam sido feitas. Três minutos depois, Mário Sérgio cruzou e Gabriel Barros, de cabeça, liquidou a fatura.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO

ITUANO - Pegoriari; Léo Santos, Rafael Pereira (Jiménez) e Cleberson; Pacheco, Igor Henrique (Aylon), Kaio (Gabriel Barros), Lucas Siqueira, Gerson Magrão e Roberto (Mário Sérgio); Rafael Elias (Lucas Nathan). Técnico:

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Guilherme; Luciano (Lucas Evangelista), Hyoran (Sorriso) e Praxedes (Miguel); Bruno Tubarão (Jan Hurtado), Artur e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Gabriel Barros, aos 29 e aos 39 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Ortiz e Luciano (Bragantino).

CARTÕES VERMELHOS - Guilherme e Cleiton (Bragantino).

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

RENDA - R$ 19.570,00.

PÚBLICO - 1.350 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).