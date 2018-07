Ituano bate Rio Claro de virada e assume a liderança do Grupo B

O Ituano fez o dever de casa e vai dormir na liderança isolada do Grupo B do Paulistão. Na noite desta quarta-feira, o time de Itu venceu o Rio Claro por 2 a 1, no estádio Novelli Júnior, pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista. Maurício abriu o placar para os visitantes, mas Wellington Simião e Marcelinho, de pênalti, garantiram a vitória ituana.

Invicto há três jogos, o Ituano chegou aos 18 pontos e vai ficar na liderança pelo menos até esta quinta-feira, quando o Palmeiras enfrenta o Red Bull Brasil no Pacaembu. Já o Rio Claro estacionou nos nove e, sem ganhar há cinco partidas, está na zona de rebaixamento, na quarta colocação do Grupo D.

Em casa e de olho na liderança do Grupo B, o Ituano começou buscando o gol, mas quem abriu o placar foi o Rio Claro aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio, a defesa da casa não conseguiu afastar e Maurício bateu no cantinho de Fábio. Oito minutos depois, o Ituano conseguiu o empate. Wellington Simião recebeu de Guilherme e finalizou colocado. O primeiro tempo seguiu sem maiores lances de perigo.

Logo aos três minutos da etapa final, a arbitragem marcou pênalti após a bola bater no braço de Thiago Cristian. O lance gerou muita reclamação e João Gabriel acabou sendo expulso. Marcelinho cobrou rasteiro e colocou o Ituano na frente. Mesmo com um a menos, o Rio Claro quase empatou com Elsinho, que cabeceou para linda defesa de Fábio. Luis Felipe, por sua vez, levou perigo em chute de longa distância.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado pela 12.ª rodada. O Ituano enfrenta o Corinthians, às 21 horas, no Itaquerão, em São Paulo, enquanto o Rio Claro recebe o São Bernardo, às 16 horas, no estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 2 X 1 RIO CLARO

ITUANO - Fábio; Pacheco, Naylhor, Léo e Peri; Jonathan Lima, Wellington Simião (Chico), Marcelinho (Claudinho) e Guilherme (Rubinho); Edinho e Marcão. Técnico: Tarcísio Pugliese.

RIO CLARO - Lucas Frigeri (Rafael Alemão); Luís Felipe, Léo Coelho, João Gabriel e Thiago Cristian; Rodrigo Celeste (Jean Patrick), Elsinho, Maurício e Léo Costa; Lucas Xavier e João Paulo (Chico). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Maurício, aos 14, e Wellington Simião, aos 22 minutos do primeiro tempo; Marcelinho, aos 5 do segundo.

ÁRBITRO - Ilbert Estevam da Silva.

CARTÕES AMARELOS - Wellington Simião (Ituano); Léo Coelho, Luís Felipe, Rodrigo Celeste e Chico (Rio Claro).

CARTÃO VERMELHO - João Gabriel (Rio Claro);

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).