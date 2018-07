Ituano confirma boa campanha no Paulistão e bate Bragantino por 2 a 0

ITU - O Ituano confirmou a sua boa campanha no Campeonato Paulista ao vencer o Bragantino, por 2 a 0, neste domingo à noite, no Estádio Novelli Júnior, pela oitava rodada. O visitante atuou desde os 2 minutos com um jogador a menos, devido à expulsão de Mateus que cometeu falta violenta sobre Alemão.

Com a missão facilitada, o resultado foi justo para o time de Itu, que está invicto há seis jogos e aparece na vice-liderança do Grupo B, com 15 pontos, um a menos que o Botafogo-SP. O Bragantino é o segundo colocado do Grupo D, com 13, atrás do invicto Palmeiras, que tem 19.

A expectativa de um jogo equilibrado foi mudada logo aos 2 minutos. O meia Mateus tentou cortar uma bola, errou feio e acertou diretamente o joelho do zagueiro Alemão. Foi expulso merecidamente. A partir daí as coisas ficaram mais fáceis para o Ituano, que dominou as ações no meio-campo e buscou seus gols.

O primeiro saiu aos 15 minutos, quando Esquerdinha recebeu a bola dentro da área, deu um corte em cima de Yago e bateu entre dois zagueiros. A bola saiu cruzada e entrou no canto direito de Rafael Defendi.

Sem força ofensiva, o Bragantino sofreu o segundo gol aos 41 minutos. Dick desceu até a linha de fundo e fez o levantamento para trás. O atacante Rafael Silva subiu bastante e testou no canto direito do goleiro. Este foi seu quinto gol na competição.

No segundo tempo, o Bragantino voltou com o zagueiro André Astorga no lugar do centroavante Lincom, que não recebeu nenhuma bola. O objetivo era claro: evitar que o time sofresse uma goleada. O Ituano quase ampliou aos 9 minutos. Após cruzamento da esquerda para a pequena área, Esquerdinha deu um leve toque de bico e a bola bateu no travessão e saiu.

Depois disso, não houve mais jogo. O Bragantino se conformou em se defender e o Ituano poupou seus jogadores para os próximos jogos. Na nona rodada, o Ituano vai enfrentar o Palmeiras, quarta-feira, às 22 horas, no Pacaembu. O Bragantino vai tentar a reabilitação diante do Audax, às 15 horas, na cidade de Osasco.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 2 X 0 BRAGANTINO

ITUANO - Vagner; Dick, Alemão, Anderson Salles e Dener; Josa, Paulinho (Jean Carlos), Jackson Caucaia, Esquerdinha e Cristian (Marcelinho); Rafael Silva. Técnico - Doriva.

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Alexandre, Yago e Guilherme Mattis; Geandro, Francesco, Gustavo, Mateus e Léo Jaime (Alex); Cesinha (Rogerinho) e Lincom (André Astorga). Técnico - Marcelo Veiga.

GOLS - Esquerdinha, aos 15, e Rafael Silva, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÃO AMARELO - Jean Carlos (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Mateus (Bragantino)

RENDA - R$ 24.220,00.

PÚBLICO - 1.096 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Junior, em Itu (SP).