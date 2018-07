Ituano consegue primeira vitória em casa no Paulistão

O Ituano, enfim, conquistou a sua primeira vitória em casa no Paulistão. Na noite desta sexta-feira, derrotou o XV de Piracicaba por 2 a 1, de virada, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 12ª rodada do campeonato. E, com isso, quebrou a série negativa de três empates e uma derrota como mandante.

A vitória levou o Ituano aos 13 pontos, afastando-se um pouco da zona de rebaixamento. Já o XV de Piracicaba, que teve a estreia do técnico Edison Só, contratado para substituir Sergio Guedes, permaneceu com os mesmos 10 pontos, podendo terminar a rodada entre os quatro últimos colocados.

Com técnico novo, o XV de Piracicaba começou o jogo melhor, mais presente no campo de ataque. Assim, teve sua primeira chance de abrir o placar aos 14 minutos. Léo Mineiro foi derrubado na área pelo zagueiro Cléber: pênalti. Na cobrança, Luiz Eduardo pegou muito mal na bola e chutou por cima.

O gol do XV de Piracicaba, no entanto, acabou saindo aos 21 minutos, quando Danilo Sacramento foi lançado, invadiu a área e bateu na saída do goleiro. O Ituano até tentou no final do primeiro tempo, mas não conseguiu chegar ao gol de empate.

Na segunda etapa, porém, o Ituano empatou logo aos seis minutos. Adailton fez uma boa jogada e acertou um lindo chute no ângulo de Tiago Passos, que nada pôde fazer. Com a expulsão de Léo Mineiro, o XV de Piracicaba ficou com um jogador a menos. Aí, o time de Itu conseguiu a virada aos 40, com Marinho.

Pela 13ª rodada do Paulistão, o XV de Piracicaba recebe o Corinthians na quarta-feira e o Ituano visita o São Caetano no dia seguinte.

ITUANO 2 x 1 XV DE PIRACICABA

ITUANO - Vagner; Alex Ferreira, Vitor Hugo, Cléber e Alisson (Adailton); Cambará, Marcinho Guerreiro, Kleiton Domingues e Luciano (Marinho); Marcão (Patrick) e Fernando Gabriel. Técnico - Roberto Fonseca.

XV DE PIRACICABA - Thiago Passos; Vinícius Bovi, Everton Dé (Xandão), Luiz Eduardo e Gustavo Goiano; Glauber, Adilson Goiano (Marcelo Soares), Fabiano (Adriano Ferreira) e Danilo Sacramento; Paulinho e Léo Mineiro. Técnico - Edison Só.

GOLS - Danilo Sacramento, aos 21 minutos do primeiro tempo; Adailton, aos seis, e Marinho, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Guilherme Ceretta de Lima.

CARTÕES AMARELOS - Cléber e Vagner (Ituano).

CARTÃO VERMELHO - Léo Mineiro.

RENDA - R$ 23.677,00.

PÚBLICO - 1.323 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).