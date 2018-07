Ituano derrota o Inter de Lages-SC por 5 a 3 e fica perto de vaga na Série D

O Ituano-SP largou bem nas oitavas de finais do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - ao vencer o Internacional-RS por 5 a 3, na cidade de Lages, em Santa Catarina, nesta segunda-feira. Este foi o jogo de ida, deixando o time paulista com boa vantagem para o confronto de volta, neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), às 15 horas.

Após esta vitória, o Ituano pode perder até por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. E tem os gols marcados fora como grande trunfo para evitar a sua eliminação. O objetivo do time paulista é chegar nas semifinais e garantir o acesso para a Série C em 2017.

O jogo foi aberto e emocionante. O Ituano abriu 2 a 0 com gols de Morato e Rafael Martins, mas cedeu o empate ainda no primeiro tempo com dois de Petterson. No começo da segunda etapa, a equipe catarinense virou o placar com Gustavo, mas depois não suportou a pressão dos paulistas, que marcaram três vezes com Aloísio, Pacheco e Simião.

Confira a rodada de ida das oitavas de final da Série D do Brasileiro:

Domingo

J.Malucelli-PR 1 x 1 São Bento-SP

CSA-AL 3 x 0 Altos-PI

Anápolis-GO 1 x 2 Volta Redonda-RJ

Moto Club-MA 3 x 1 Juazeirense-BA

Fluminense de Feira-BA 0 x 1 Ceilândia-DF

Princesa do Solimões-AM 1 x 1 Atlético Acreano-AC

Campinense-PB 2 x 0 Itabaiana-SE

Segunda-feira

Inter de Lages-SC 3 x 5 Ituano-SP