Ituano e Audax perdem e cinco times mantêm os 100% de aproveitamento na Série D

Na cidade de Cornélio Procópio (PR), o Ituano teve dificuldade para se impor e viu o PSTC abrir o placar ainda no primeiro tempo. A derrota manteve o time paulista com três pontos, na vice-liderança. Todos os representantes do Grupo A17 têm três pontos e se diferenciam pelo saldo de gols.

O Audax caiu para a Portuguesa-RJ com um gol de Maicon Assis aos 43 minutos do primeiro tempo. O Grupo A12 tem a Portuguesa-RJ na liderança, com seis pontos, igualada com o Itumbiara-GO, que venceu o URT-MG por 1 a 0 em Pato de Minas (MG). Ao lado dos mineiros, o Audax ainda não somou nenhum ponto na competição.

Outro 100% é o Rio Branco-AC, que foi até Santarém (PA) vencer o São Francisco-PA por 1 a 0 dentro do estádio Colosso do Tapajós. O adversário paraense continua na lanterna, com apenas um ponto, ao lado do São Raimundo-RR, que ficou no 1 a 1 com o Genus-RO em Boa Vista (RR).

Em Aracaju (SE), o América-RN venceu o Sergipe por 2 a 0 e se isolou na liderança do Grupo A9, com seis pontos. O adversário segue sem nenhum, atrás do Murici-AL, que venceu o Jacobina por 3 a 2 e chegou aos três pontos, mesma pontuação do adversário.

Também na liderança isolada, mas do Grupo A1, o Atlético-AC venceu o Princesa do Solimões-AM por 2 a 1 em Rio Branco (AC) e ficou com seis pontos. O adversário derrotado divide a segunda posição com o Trem-AP, que venceu o Real Desportivo-RO por 1 a 0, cada um com três pontos.

Confira os resultados da 3.ª rodada:

Sábado

Altos-PI 4 x 0 Cordino-MA

Juazeirense-BA 0 x 0 Sousa-PB

Anápolis-GO 1 x 1 Comercial-MS

Luziânia-DF 1 x 1 União Rondonópolis-MT

Bangu-RJ 1 x 0 Portuguesa-SP

Desportiva-ES 0 x 0 Villa Nova-MG

Boavista-RJ 2 x 2 Espírito Santo-ES

Red Bull-SP 3 x 1 Caldense-MG

Brusque-SC 3 x 1 XV de Piracicaba-SP

São Bernardo-SP 1 x 0 Inter de Lages-SC

São José-RS 4 x 0 Metropolitano-SC

Domingo

Atlético-AC 2 x 1 Princesa do Solimões-AM

Real Desportivo-RO 0 x 1 Trem-AP

Sinop-MT 1 x 1 Ceilândia-DF

Gurupi-MA 1 x 1 Baré-RR

São Francisco-PA 0 x 1 Rio Branco-AC

São Raimundo-RR 1 x 1 Genus-RR

Fast Clube-AM 3 x 2 São Raimundo-PA

Santos-AP 5 x 2 Tocantins-TO

Maranhão-MA 3 x 0 River-PI

Guarany de Sobral-CE 2 x 2 Potiguar-RN

América-PE 1 x 0 Parnahyba-PI

Globo-RN 2 x 0 Guarani de Juazeiro-CE

Central-PE 3 x 2 Coruripe-AL

Campinense-PB 1 x 0 Itabaiana-SE

Murici-AL 3 x 2 Jacobina-BA

Sergipe-SE 0 x 2 América-RN

Sete de Dourados-MS 1 x 2 Aparecidense-GO

Audax-SP 0 x 1 Portuguesa-RJ

URT-MG 0 x 1 Itumbiara-GO

São Paulo-RS 1 x 0 Operário Ferroviário-PR

Foz do Iguaçu-PR 0 x 0 Novo Hamburgo-RS

PSTC-PR 2 x 1 Ituano-SP