Ituano e Criciúma empatam por 2 a 2 em jogo isolado da Série C

No único jogo da Série C do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira à noite, Ituano e Criciúma empataram por 2 a 2 no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela sexta rodada. O time paulista chegou a ficar na frente do placar duas vezes, mas os catarinenses buscaram a igualdade.

Com o resultado, o Ituano chega a seis pontos, ocupando a sétima colocação do Grupo B. Após estrear com vitória, o time do interior paulista já chega a cinco jogos sem vencer.

O Criciúma segue invicto, com duas vitórias, três empates e um jogo a menos. A equipe de Santa Catarina tem nove pontos e ocupa a quarta colocação do Grupo B.

A sexta rodada da Série C prossegue com mais quatro jogos no sábado, um no domingo e dois na segunda-feira. A exceção é a partida entre Brusque e Londrina, que só será realizada em outubro já que o Brusque está disputando as finais do Campeonato Catarinense contra a Chapecoense e a quarta fase da Copa do Brasil contra o Ceará.