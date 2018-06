Ituano e Ferroviária empatam em jogo movimentado pelo Troféu do Interior

O Ituano desperdiçou nesta quarta-feira a oportunidade de se isolar na liderança do Grupo 2 do Troféu do Interior, competição entre os clubes do Campeonato Paulista que não foram rebaixados e não avançaram às quartas de final. Mesmo jogando no estádio Novelli Júnior, em Itu, cedeu a virada para a Ferroviária no primeiro tempo e só conseguiu buscar o empate por 2 a 2, o que atrapalhou os seus planos. Os dois times fecham a segunda rodada do torneio em situação complicada.

Com quatro pontos, o Ituano ainda está vivo na briga por uma vaga na final, mas para isso precisa vencer o Mirassol no próximo sábado, às 19 horas, novamente em Itu. Atual campeão, o clube briga para faturar a vaga na Copa do Brasil de 2019, destinada ao vencedor do torneio. Já a Ferroviária é a lanterna do Grupo 1, com apenas um ponto. O clube fecha a sua participação contra o Red Bull Brasil, na Fonte Luminosa, em Araraquara, também às 19h do sábado.

Os primeiros minutos de bola rolando foram de total domínio do Ituano. Com apenas 25 minutos o time da casa já estava à frente no placar. Em uma jogada trabalhada, Igor recebeu pela direita cruzou rasteiro e Júnior Santos apenas escorou para o fundo das redes. Quando a chuva apertou em Itu, a Ferroviária buscou o empate, aos 36 minutos. Diogo Matheus teve liberdade, chegou na linha de fundo e cruzou com força no segundo pau para Moacir, que testou firme.

Ainda antes do término da primeira etapa, aos 43 minutos, a Ferroviária aproveitou outra falha da marcação para garantir a virada fora de casa. Moacir também foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Caio Mancha, que só escorou.

No início do segundo tempo, com oito minutos, Giba arriscou uma jogada individual pela esquerda, passou pela marcação e cruzou à meia altura para Corrêa, que, de peixinho, deixou tudo igual novamente para o Ituano. Depois o ritmo do jogo esfriou e ninguém mereceu vencer.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 2 X 2 FERROVIÁRIA

ITUANO - Vagner; Igor Vinícius, Léo, Ricardo Silva e Giba; Baralhas, Juninho (Martinelli), Corrêa (Guilherme) e Tony; Claudinho (Gui Mendes) e Júnior Santos. Técnico: Vinícius Bergantin.

FERROVIÁRIA - Tadeu; Alisson, Elton, Patrick e Diogo Mateus (Daniel Vançan); Caíque, Moacir e Íkaro (Luís Henrique); Léo Castro, Caio Mancha (Eliandro) e Misael. Técnico: PC Oliveira.

GOLS - Júnior Santos, aos 25, Moacir, aos 36, e Caio Mancha, aos 43 minutos do primeiro tempo. Corrêa, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giba (Ituano); Patrick, Alisson e Caio Mancha (Ferroviária).

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

RENDA - R$ 11.995,00.

PÚBLICO - 1.685 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu.