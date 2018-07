Ituano e Linense ficam no empate por 1 a 1 e seguem sem vencer no Paulistão

Os dois times tinham empatado na estreia. O Ituano contra o São Bento, por 1 a 1, fora, na Arena Barueri, em Barueri (SP), enquanto que o Linense, em casa, no estádio Gilbertão, contra o caçula Novorizontino.

O técnico Tarcísio Pugliese tentou colocar o Ituano marcando a saída de bola do Linense. A famosa blitz inicial. Quase deu certo aos dois minutos, quando Claudinho desceu pelo lado direito e cruzou para o outro lado. Edinho entrou em velocidade e acertou o travessão. Depois disso, o time da casa ainda dominou o jogo, pelo menos, até os 30 minutos.

A partir daí, o Linense equilibrou as ações no setor de meio de campo e passou a explorar as beiradas do campo. Aos 37 minutos, o Ituano perdeu o volante João Denoni machucado, com Kenedy entrando em seu lugar. O visitante abriu o placar aos 41, quando Leandro Brasília ligou Rogerinho no lado esquerdo da grande área. Ele levantou para o outro lado e o lateral-direito Bruno Moura apareceu de surpresa, vindo de trás, cabeceando no alto.

Na volta para o segundo tempo, o cenário foi o esperado. O Ituano tomou as iniciativas ofensivas, deixando para o Linense a opção dos contra-ataques. A situação só mudou aos 21 minutos, quando Tarcísio Pugliese colocou o grandalhão Marcão, com 1,95 metros, para tentar o jogo aéreo. Deu certo. O empate saiu aos 26, quando Raul Prata cruzou do lado direito, o zagueiro Adalberto deu um leve gol desvio de cabeça e a bola sobrou para o artilheiro. Marcão esticou a perda esquerda e mandou a bola no canto.

O Ituano ganhou moral, aproveitando que o visitante sofreu o golpe. A partir daí, o time da casa manteve o ritmo forte no ataque em busca do gol da vitória. Mas não conseguiu. Aos 41 minutos, por retardar o jogo, Marcão recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, com o visitante terminando o jogo com um jogador a menos.

O Ituano não vai ter muito tempo para se recuperar porque vai enfrentar o Santos, neste sábado de carnaval, às 11 horas, na Vila Belmiro, em Santos, pela terceira rodada. O Linense vai jogar na quarta de Cinzas, no dia 10, em Lins, contra a Ponte Preta.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 x 1 LINENSE

ITUANO - Diego Neto; Raul Prata, Naylhor, Luiz Felipe e João Paulo (Fernando Viana); Jonathan Lima, João Denoni (Kenedy), Edinho e Pery; Claudinho (Marcão) e Ruan. Técnico: Tarcísio Pugliese.

LINENSE - Oliveira; Bruno Moura, Adalberto, Ednei e Rogério; Marcão, Leandro Brasília (Bileu), Zé Antônio e Thiago Humberto (Ricardinho); Cristiano e Rogerinho (Gabrielzinho). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - Bruno Moura, aos 41 minutos do primeiro tempo; Marcão, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Marcão (Linense).

CARTÃO VERMELHO - Marcão (Linense).

ÁRBITRO - Rodrigo Gomes Paes Domingues.

RENDA - R$ 19.440,00.

PÚBLICO - 780 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).