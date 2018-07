Ituano e Londrina saem na frente nas oitavas da Série D do Brasileirão

A fase decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional - começou neste domingo com oito jogos pelas oitavas de final e domínio dos visitantes. Favoritos ao acesso, Londrina-PR, Brasiliense-DF e Confiança-SE abriram vantagem mesmo jogando fora de casa. Campeão paulista e único representante de São Paulo ainda vivo, o Ituano fez valer o fator casa e foi o único mandante a vencer.

Os jogos de volta serão todos disputados no próximo sábado. Gol marcado fora de casa é critério de desempate. Caso o resultado do jogo de ida se repita, em favor do adversário, a classificação será decidida nos pênaltis.

No jogo que abriu a fase, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), o Ituano derrotou o Moto Club-MA, por 1 a 0, e terá a vantagem do empate no duelo de volta. O time maranhense ainda não havia perdido na quarta divisão e terá que vencer por dois ou mais gols de diferença para seguir adiante.

Confiança e Londrina também garantiram a vantagem do empate no jogo de volta. No estádio Lacerdão, em Caruaru (PE), o time sergipano venceu o Central-PE por 1 a 0. Pelo mesmo placar, os paranaenses bateram o Santos-AP, no estádio Zerão, em Macapá.

A Jacuipense-BA, por sua vez, abriu larga vantagem. No estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN), o time baiano passou pelo Globo-RN, por 3 a 1, e pode até perder por um gol de diferença na volta. A partida atrasou por mais de 30 minutos por falta de médico.

No estádio Mangueirão, em Belém, o Brasiliense não sentiu o baque da prisão de seu presidente Luiz Estevão e superou o Remo-PA por 2 a 1. Na partida de volta, que será disputada em Taguatinga (DF), o time candango pode perder por 1 a 0.

O único 0 a 0 da rodada aconteceu na região Centro-Oeste. No estádio Presidente Dutra, em Cuiabá, Operário-MT e Brasil-RS não marcaram. No duelo de volta, quem vencer se classifica. Uma igualdade com gols garante os cuiabanos na próxima fase.

Ainda outros dois empates completaram a rodada. No estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), Anapolina-GO e Rio Branco-AC ficaram no 1 a 1, mesmo placar de Metropolitano-SC e Tombense-MG, no estádio Monumental do SESI, em Blumenau (SC). Com estes resultados, mineiros e acreanos se classificam com um 0 a 0 na próxima rodada.