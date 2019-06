Ituano e Novorizontino largam com vitórias no mata-mata da Série D

Os dois clubes paulistas que foram a campo neste domingo pelo mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D se deram bem. O Ituano, em casa, venceu a Caldense por 2 a 1, enquanto o Novorizontino, mesmo em Saquarema (RJ), ganhou do Boavista por 1 a 0. Ambos agora jogam em vantagem no jogo de volta, no próximo fim de semana, por uma vaga na terceira fase.

No estádio Novelli Junior, o Ituano foi superior e poderia ter feito um placar mais elástico. Marcou com Marquinho e Corrêa, de pênalti, e tinha boa vantagem até sofrer um gol nos acréscimos, marcado por João Victor.

O jogo de volta será em Poços de Caldas (MG), no próximo domingo, às 11 horas. O time paulista pode empatar para se classificar. O mineiro precisa vencer por dois gols de vantagem. Se vencer por um gol de diferença, levará a definição da vaga para as cobranças de pênaltis, porque não há gol fora como critério de desempate.

A situação do Novorizontino também é parecida, com a vantagem de disputar o segundo jogo diante de sua torcida no estádio Jorge Ismael de Biasi. O gol da vitória foi marcado por Cléo Silva, cobrando pênalti, aos 47 minutos do primeiro tempo. O empate na volta já é suficiente pra o time paulista avançar.

No sábado, a Ferroviária empatou sem gols, em Araraquara, com o Cianorte-PR e vai ter de vencer na volta no Paraná para não depender de outro resultado. Novo empate vai levar a definição para os pênaltis.

OUTROS JOGOS

Alguns clubes aproveitaram muito bem o fator casa. O melhor deles foi o Bragantino-PA que aplicou 3 a 0 no Atlético-CE e pode perder na volta por dois gols de diferença. Outro time paraense também venceu. Em Santarém, o São Raimundo fez 1 a 0 sobre o São Raimundo-RR e joga pelo empate no segundo jogo em Roraima. Em Arapiraca, o ASA fez 2 a 0 no Itabaiana e pode perder por um gol no segundo jogo, no Sergipe.

Jogos equilibrados aconteceram na região sul do país. No interior gaúcho, Caxias e Avenida ficaram no 0 a 0, levando a decisão para a cidade de Santa Cruz do Sul (RS). Quem vencer garante a vaga, que se decdirá nos pênaltis em caso de nova igualdade.

No duelo catarinense também não saiu gol. Hercílio Luz e Brusque empataram por 0 a 0, com o time da casa não aproveitando a vantagem de ter dois jogadores a mais em campo por um bom período do confronto. O Brusque espera conquistar a vaga em casa com uma vitória. Outro empate e os pênaltis serão batidos para definir a vaga na terceira fase.

Em Rondonópolis, o Iporá-GO também ganhou fora ao fazer 3 a 2 sobre o União-MT. Agora em casa joga pelo empate. O União precisa vencer por dois gols de diferença ou ganhar por um gol e levar a definição para os pênaltis.

A fase de ida vai ter mais dois jogos. Na segunda-feira, o Floresta-CE será mandante contra o Moto Club, enquanto na terça-feira o América-PE recebe o América-RN no Estádio dos Aflitos, no Recife. O América de Pernambucano ficou com a vaga do Bahia de Feira de Santana (BA), eliminado pelo STJD por uso irregular de um jogador em julgamento na última sexta-feira.

Confira os jogos de ida da segunda fase da Série D:

Sábado

Vitória-ES 0 x 0 Brasiliense-DF

Central-PE 2 x 0 Jacuipense-BA

Juazeirense-BA 1 x 0 Patrocinense-MG

Ferroviária-SP 0 x 0 Cianorte-PR

Salgueiro-PE 1 x 1 Fluminense-BA

Domingo

Bragantino-PA 3 x 0 Atlético-CE

Boavista-RJ 0 x 1 Novorizontino-SP

ASA-AL 2 x 0 Itabaiana-SE

Ituano-SP 2 x 1 Caldense-MG

Hercílio Luz-SC 0 x 0 Brusque-SC

Caxias-RS 0 x 0 Avenida-RS

São Raimundo-PA 1 x 0 São Raimundo-RR

Real Ariquemes-RO 1 x 2 Manaus-AM

União-MT 2 x 3 Iporá-GO

Segunda-feira

16h - Floresta-CE x Moto Club-MA

Terça-feira

19h15 - América-PE x América-RN