Ituano e Penapolense derrotam cariocas pela Série D do Brasileiro

Os paulistas superaram os cariocas nos duelos disputados neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Em Itu (SP), o Ituano enfiou 4 a 2 no Cabofriense, enquanto que, em Saquarema (RJ), o Penapolense fez 2 a 0 sobre o Boavista.

A vitória do Ituano, no estádio Novelli Júnior, deixou o atual campeão paulista na liderança provisória do Grupo A7, com 13 pontos, uma na frente do Brasil-RS, que tem dois jogos a menos: 7 a 5. O Cabofriense, com seis pontos em quinto lugar, está quase fora desta briga pelas duas primeiras posições. Neste domingo, em Pelotas (RS), o Brasil recebe o Maringá-PR, com sete pontos na terceira colocação.

Em alta na competição, o Penapolense foi até Saquarema e conseguiu uma vitória importante. Com nove pontos, assumiu a vice-liderança do Grupo A8, atrás apenas do Londrina-PR, líder com 14 pontos, já classificado. A briga pela segunda vaga deve ficar entre o time paulista e Metropolitano-SC, com oito pontos e que folga na rodada, tendo um jogo a menos. O Boavista é o lanterna, com três pontos, já eliminado. Neste domingo, o Londrina recebe o Pelotas-RS, que tem quatro pontos, em quarto lugar.

OUTROS JOGOS

No equilibrado Grupo A-2, o Moto Club-MA conquistou uma vitória fora de casa ao bater ao Guarany, de Sobral (CE), por 1 a 0. Agora, o time do Maranhão divide a liderança com o River, do Piauí, ambos com 10 pontos. O clube cearense permanece em quarto lugar, com seis pontos.

Neste domingo, o Remo-PA, terceiro com oito pontos, pode assumir a liderança porque vai atuar em casa, em Bragança (PA), diante do Interporto-TO, lanterna com cinco pontos. Se o time paraense vencer, se iguala em numero de jogos (6) e ultrapassa os líderes, chegando aos 11 pontos.

Pelo Grupo A-1, o Rio Branco-AC, dono da melhor campanha, perdeu fora por 1 a 0 para o Genus-RO, adiando a sua classificação. O time acreano lidera com 17 pontos, enquanto que o rondoniense tem 12, em terceiro lugar, um a menos do que o Princesa de Solimões-AM, que tem um jogo a menos.