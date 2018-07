Ituano e Sorocaba somam primeiros pontos no Campeonato Paulista

ITU (SP) - O objetivo de Ituano e Atlético Sorocaba era o mesmo: buscar a reabilitação no Campeonato Paulista, após derrotas na primeira rodada, respectivamente, para Penapolense, por 3 a 0, e São Caetano, por 2 a 1. Apesar da disposição dos rivais, ninguém marcou gol e por isso mesmo não houve vencedor neste duelo regional disputado, nesta quarta-feira, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela segunda rodada.

O resultado deixou ambos com um ponto e ainda na parte debaixo da tabela de classificação. O Ituano ocupa a 18.ª posição, na zona de rebaixamento, e o Sorocaba, a 14.ª.

O primeiro tempo foi caracterizado pela forte marcação, muita disposição e pouca qualidade técnica. Tanto que cada time só conseguiu um lance de perigo. Aos 22 minutos, Fernando Gabriel cobrou falta, a bola quicou no chão e o goleiro Marcelo Moretto, com a visão encoberta, teve dificuldades para espalmar. Depois a defesa aliviou.

O visitante se posicionou com três zagueiros à espera de encaixar um contra-ataque, o que quase aconteceu aos 41 minutos. Após um estourão da defesa, a bola ficou nos pés de Balotelli que demorou para finalizar. Mesmo com um chute fraco, o goleiro Anderson fez a defesa com os pés.

No segundo tempo, os dois técnicos tentaram colocar seus times mais à frente, especialmente Roberto Fonseca, pelo lado do Ituano. Tirou o apagado Edson para a entrada de Adaílton, depois reforçou o meio de campo com Kleiton Domingues na vaga de Fernando Gabriel.

Do outro lado, Estevam Soares também usou bem as suas substituições, principalmente para reforçar o estado físico de seu time, muito exigido na marcação. No final, ninguém criou melhores chances e o empate aconteceu.

Pela terceira rodada, no final de semana, o Ituano vai enfrentar o Linense, no sábado, às 19h30, em Lins. Mais cedo, a partir das 17 horas, o Atlético Sorocaba vai pegar o São Paulo, no Morumbi.

ITUANO 0 x 0 ATLÉTICO SOROCABA

ITUANO - Anderson; Leandro Silva, Cléber, Vitor Hugo e Patrick; Marcinho Guerreiro, Cambará, Luciano (Alex) e Fernando Gabriel (Kleiton Domingues); Edson (Adaílton) e Tiago Bezerra. Técnico: Roberto Fonseca.

ATLÉTICO SOROCABA - Marcelo Moretto; Fábio Sanches, César e Wellington; Edson Sitta (Tiago Bueno), Da Silva, Gilberto (Junior Timbó), Gerson e William Simões; Balotelli (Jorge Preá) e Tiago Marques. Técnico: Estevam Soares.

CARTÕES AMARELOS - Marcinho Guerreiro, Leandro Silva, Vitor Hugo e Tiago Bezerra (Ituano); Gilberto e Edson Sitta (Atlético Sorocaba).

ÁRBITRO - Marcelo Henrique Gois.

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).