Ituano empata com Catanduvense na estreia de técnico O Ituano arrancou um empate heroico, mas não o suficiente para tirá-lo da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Na estreia do técnico Roberto Fonseca, que assumiu a vaga de Ruy Scarpino, o time de Itu ficou apenas em um empate contra o Catanduvense, por 1 a 1, na noite deste sábado. O jogo aconteceu no Estádio Novelli Júnior, em Itu, e foi válido pela oitava rodada.