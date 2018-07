Ituano empata em casa e Red Bull Brasil Brasil vence fora na Série D

Ituano e Red Bull Brasil entraram em campo neste sábado pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D e assumiram a liderança das suas chaves. O time de Itu empatou em casa com o Metropolitano-SC, mas mesmo assim assumiu a ponta provisória do Grupo A17. O Red Bull foi até Saquarema (RJ), venceu o Boavista por 2 a 0 e está em primeiro no Grupo A14. Mais oito jogos foram disputados pela primeira rodada do returno da fase inicial e outros 22 serão realizados no domingo.

No Novelli Júnior, o Ituano tinha a chance de abrir vantagem diante do Metropolitano. Mas ficou no empate sem gols, chegando aos sete pontos, contra quatro do adversário, em terceiro. Só que o São José-RS, com seis pontos, vai atuar em casa domingo diante do PSTC-PR, lanterna, com três pontos, e pode retomar a ponta do Grupo A17.

Grande resultado conquistou o Red Bull ao bater o Boavista por 2 a 0, com gols de Edmilson e Doriva. Os dois times têm sete pontos, mas o clube paulista lidera pelo saldo de gols: 3 a 1. O Espírito Santo confirmou a terceira posição, com cinco pontos, ao ganhar por 2 a 0, fora de casa, da Caldense, agora com três pontos e na lanterna do Grupo A14.

O Bangu fez um jogo equilibrado contra a Desportiva, em Cariacica e que terminou empatado por 2 a 2, depois do time carioca abrir 2 a 0. Após o jogo, o vestiário do Bangu foi invadido por um grupo de torcedores e houve confronto, com três funcionários se ferindo levemente. Os cariocas ocupam a ponta isolada do Grupo A13, com sete pontos, seguidos por Desportiva e Villa Nova-MG, com cinco, e Portuguesa, com três, que sexta-feira à noite empatou sem gols no Canindé com o time mineiro.

OUTROS JOGOS

Um dos destaques da competição é a Portuguesa carioca, que chegou à sua terceira vitória no Grupo A12, chegando aos dez pontos após bater o Itumbiara-GO por 2 a 0, em Moça Bonita, no Rio. O time goiano é vice-líder com sete, seguido por URT, com três, e Audax, que ainda não pontuou. As equipes se enfrentam neste domingo.

A briga também está boa no Grupo A10. O Comercial-MS venceu, fora, por 1 a 0 o Ceilândia e os dois têm sete pontos. Anápolis e Sinop-MT empataram sem gols no interior de Goiás e têm três pontos cada.

Pelo Grupo A9, em casa, o Sergipe conseguiu a sua primeira vitória, sobre o Murici-AL, por 2 a 1. No Grupo A1, o Princesa do Solimões-AM fez 3 a 0 no Trem-AP e deixou tudo equilibrado. Os dois times têm seis pontos, atrás do Atlético Acreano-AC, com nove, que domingo enfrenta fora de casa o lanterna Real Desportivo-RO.

O Juazeirense-BA assumiu a liderança isolada do Grupo A7, com oito pontos, ao ganhar por 3 a 0 do Central-PE, agora em terceiro lugar, com quatro pontos. Domingo, o lanterna Coruripe-AL, com um ponto, recebe o Souza, vice-líder com cinco pontos.

Confira os jogos da quarta rodada da Série D:

Sábado

Portuguesa-RJ 2 x 0 Itumbiara-GO

Boavista-RJ 0 x 2 Red Bull Brasil-SP

Ceilândia-DF 0 x 1 Comercial-MS

Anápolis-GO 0 x 0 Sinop-MT

Sergipe-SE 2 x 1 Murici-AL

Caldense-MG 0 x 2 Espírito Santo-ES

Desportiva-ES 2 x 2 Bangu-RJ

Ituano-SP 0 x 0 Metropolitano-SC

Princesa do Solimões-AM 3 x 0 Trem-AP

Juazeirense-BA 3 x 0 Central-PE

Domingo

15h - São Paulo-RS x Brusque-SC

15h30 - São José-RS x PSTC-PR

16h - Inter-SC x Novo Hamburgo-RS

URT-MG x Audax-SP

Atlético-PE x Itabaiana-SE

Foz do Iguaçu-PR x São Bernardo

Jacobina-BA x América-RN

São Raimundo-PA x Baré-RR

Coruripe-AL x Sousa-PB

Cordino-MA x Tocantins-TO

Guarany de Sobral-CE x Maranhão-MA

Parnahyba-PI x Guarani de Juazeiro-CE

17h - Santos-AP x Altos-PI

Campinense-PB x Fluminense-BA

Sete de Setembro-MS x Luziânia-DF

Globo-RN x América-PE

River-PI x Potiguar-RN

18h - Gurupi-TO x Fast Clube-AM

São Raimundo-RR x São Francisco-PA

Rio Branco-AC x Genus-RO

19h - Real Desportivo-RO x Atlético-AC

União Rondonópolis-MT x Aparecidense-GO