Ituano encerra série invicta do Red Bull e sobe para 2º no grupo

O Ituano aproveitou a sequência diante do seu torcedor para entrar na zona de classificação do Grupo A do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, pela nona rodada, o time rubro-negro emplacou a segunda vitória seguida ao bater o Red Bull Brasil por 1 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Na última quarta-feira, o Ituano havia vencido o São Paulo por 2 a 1, em partida atrasada da sétima rodada. Com 14 pontos, o clube rubro-negro de Itu passou o Bragantino e assumiu a vice-liderança do Grupo A. Já o Red Bull Brasil estacionou nos 11, ficando na terceira posição do Grupo D e ainda correndo risco de rebaixamento.

A chuva que caiu durante toda a tarde na cidade de Itu afastou um maior público do estádio. Mesmo assim, o Ituano quis fazer valer o fator casa e partiu para cima do Red Bull Brasil. Depois de pressionar, o time da casa abriu o placar aos 30 minutos. Anderson Marques furou, Júlio Santos desceu em velocidade, cortou Tiago Alves e bateu com categoria na saída do goleiro Julio Cesar. O empate só não veio porque o chute cruzado de Éder Luis foi defendido por Vagner.

Como já era esperado, o Red Bull Brasil voltou do intervalo pressionando em busca do empate e o Ituano recuou para explorar o contra-ataque. O time de Campinas (SP) criou boas oportunidades, mas esbarrou em uma tarde inspirada de Vagner.

O goleiro rubro-negro fez pelo menos três boas defesas. A melhor delas foi em chute rasteiro de Thomaz no cantinho. No último lance, Anderson Marques cabeceou e Vagner espalmou para escanteio.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 10.ª rodada. O Ituano enfrenta o Novorizontino, às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), enquanto que o Red Bull Brasil recebe o São Bento, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 x 0 RED BULL BRASIL

ITUANO - Vagner; Igor, Léo, Alison e Raul; Baralhas, Marcos Serrato e Guilherme (Tony); Claudinho, Marcelinho (Rodrigo Sam) e Júnior Santos (Sidnei Sciola). Técnico: Vinícius Bergantin.

RED BULL BRASIL - Julio Cesar; Éverton Silva, Tiago Alves, Anderson Marques e Breno Lopes; André Castro, Doriva (Thomaz) e Éder Luis; Deivid (Edmilson), Claudinho (Matheus Oliveira) e Ricardo Bueno. Técnico: Ricardo Catalá.

GOL - Júnior Santos, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Tony e Marcos Serrato (Ituano).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa).

RENDA - R$ 22.125,00.

PÚBLICO - 3.115 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).