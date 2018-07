Ituano faz 1º ponto e Brasiliense mantém 100% na Série D

Os paulistas não conseguem embalar na Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, no complemento da quarta rodada, o Ituano entrou em campo, não conseguiu vencer, mas somou seu primeiro ponto. O Brasiliense, por sua vez, goleou e é o único time com 100% de aproveitamento.

No Estádio Renato Silveira, em Palhoça, no interior de Santa Catarina, o Ituano saiu na frente, mas não conseguiu segurar a pressão do rival e permitiu o empate por 1 a 1. Marcelinho marcou para os paulistas, enquanto Michel deixou tudo igual.

Apesar de somar seu primeiro ponto, o Ituano é o lanterna do Grupo A7, enquanto Guarani manteve o terceiro lugar, com cinco. O líder é o Maringá, que goleou a Cabofriense por 3 a 0, no Estádio Willie Davies, no norte do Paraná. Os paranaenses têm sete pontos, quatro a mais que os cariocas.

BOA FASE O Brasiliense mostrou porque é um dos favoritos ao acesso à Série C. No Estádio Serejão, em Taguatinga, o time candango goleou o Itaporã-MS por 4 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento no torneio. O representante do Distrito Federal lidera o Grupo A5, com nove pontos, enquanto os sul-mato-grossenses têm três, na quarta posição.

Pelo Grupo A3, Central-PE e Campinense-PB começaram a perseguição ao líder Jacupiense. As equipes venceram Coruripe-AL, por 3 a 1, e Baraúnas-RN, por 2 a 0, respectivamente, e chegaram a cinco pontos, dois a menos que o primeiro colocado.

Ainda no Nordeste, o Globo-RN perdeu a chance de disparar no Grupo A4. No Barretão, em Ceará-Mirim, o time potiguar perdeu um pênalti e ficou no empate com o Confiança-SE, por 1 a 1, e manteve a briga embolada na classificação. Os mandantes seguem na ponta, com sete pontos, empatados com o Porto-PE, que tem a mesma pontuação. Os sergipanos estão em terceiro lugar, com cinco.

O Guarany-CE aproveitou o domingo para vencer a primeira. No Junto, em Sobral, os cearenses derrotaram o Interporto-TO por 2 a 1, no Grupo A2. Pela mesma chave, River e Moto Club ficaram no 0 a 0, no Estádio Albertão, em Teresina.

Na vitória do Santos-AP sobre o São Raimundo-RR, por 3 a 1, pelo Grupo A1, o destaque ficou por conta do gol do goleiro Diego para o time amapaense. De falta, ele empatou a partida no começo do segundo tempo. O ex-corintiano Acosta e Éverton completaram o placar.

Quem lidera a chave é o Rio Branco-AC, que bateu o Genus-RO por 1 a 0, na Arena da Floresta. Os acreanos têm 10 pontos, seguidos por Santos-AP e Princesa do Solimões-AM, ambos com sete.

Confira os resultados da 4.ª rodada:

Sábado