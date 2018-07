Ituano faz dois gols no fim e ganha do São Bernardo

Com o resultado, o Ituano encerra uma série de dois empates e chega aos oito pontos, em posição intermediária, com um jogo a menos. Enquanto isso, o São Bernardo, que está sem treinador desde a saída de Ruy Scarpino, na última sexta-feira, segue na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos.

No primeiro tempo, o calor superior a 30ºC acabou interferindo diretamente no desempenho de Ituano e São Bernardo. Com os dois times se desgastando pouco, o jogo seguiu em um ritmo lento nos primeiros 45 minutos. A melhor chance foi criada pela equipe de Itu. Aos 41, o meia Oliveira fez bela jogada individual, driblou um marcador e bateu colocado no travessão.

Com o clima mais ameno na segunda etapa, a partida foi mais movimentada. O Ituano procurou ficar mais com a posse de bola, mas o São Bernardo foi mais perigoso. Aos dez minutos, o time visitante perdeu uma chance de ouro, quando o atacante Diogo Acosta chutou para fora uma cobrança de pênalti.

O lance deu moral ao time de Itu, que cresceu em campo. Até que aos 35 minutos chegou ao gol. O atacante Daniel fez boa jogada pela direita e bateu cruzado no canto direito do goleiro. O segundo aconteceu aos 40, em cobrança de pênalti do volante Anderson Salles.

O Ituano volta a campo na próxima quarta-feira, às 22 horas, quando encara o Corinthians em jogo adiado pela sexta rodada. Já o São Bernardo joga contra a Ponte Preta, no próximo domingo, às 19h30, no estádio 1.º de Maio, no ABC paulista, pela oitava rodada.

ITUANO - 2 - Éder; Eder Sciola (Anderson Ataíde), César Gaúcho, Jackson e Esquerdinha; Adoniran (Escobar), Anderson Salles, Júnior Urso e Oliveira; Fernando Russi (Daniel) e Malaquias. Técnico: Sérgio Ramirez.

SÃO BERNARDO - 0 - Marcelo Pitol; Amarildo, Leandro Camilo e Bruno Alves (Zé Forte); Régis, Willian Favoni, Dirceu (Nena), Júnior Xuxa e Reinaldo; Danielzinho e Diogo Acosta (Raul). Técnico: Edson Abobrão (interino).

Gols - Daniel, aos 35, e Anderson Salles (pênalti), aos 40 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Eder (Ituano); Bruno Alves e Dirceu (São Bernardo); Árbitro - Paulo César de Oliveira (Fifa); Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio Romildo Vitor Ferreira, em Mogi Mirim (SP).

