Ituano ganha fora de casa e empurra Corinthians para lanterna do Grupo B

CATANDUVA - O Oeste ainda pode pagar muito caro pelo fato de não atuar diante de seus torcedores, já que o estádio dos Amaros está vetado pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Na cidade de Catanduva, com o estádio Sílvio Salles completamente vazio, o time de Itápolis perdeu de virada por 2 a 1, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento. O resultado também foi negatino para o Corinthians, que vai dormir na lanterna do Grupo B.

A única vitória do Oeste foi justamente no estádio dos Amaros, na estreia diante do Penapolense, e depois disso acumulou quatro derrotas e dois empates. Com apenas cinco pontos e na lanterna do Grupo D, o time de Itápolis pode entrar na zona de rebaixamento desde que Portuguesa ou Comercial vençam na rodada. Já o Ituano aumenta a série invicta para quatro jogos e aparece na vice-liderança da chave, com nove pontos.

Oeste e Ituano fizeram um primeiro tempo horroroso e com quase nenhum lance de perigo. A finalização mais perigosa, e uma das únicas, dos donos da casa aconteceu apenas aos 32 minutos, quando Fernandinho arriscou de fora da área e Vágner quase aceitou. O time de Itu errava muitos passes e também não levou nenhum perigo ao goleiro Fernando Leal, que quase não tocou na bola.

O Oeste voltou ligeiramente melhor no segundo tempo e abriu o placar aos 17 minutos, quando Marcos Paraná aproveitou cruzamento de Arnaldo e completou de primeira. O time de Itápolis quase ampliou na sequência novamente com Marcos Paraná, mas a alegria durou pouco e o Ituano igualou aos 23. Rafael Silva foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido pelo zagueiro Anderson Salles, que marcou seu 30.º gol com a camisa do clube.

Dois minutos depois, Rafael Silva tabelou com Jackson Caucaia e bateu na saída do goleiro, confirmando a virada. Nos minutos finais, pressão dos donos da casa, que ainda tiveram um gol bem anulado.

O Oeste volta a campo na próxima sexta contra o XV de Piracicaba, às 19h30, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, pela oitava rodada. Já o Ituano recebe o Bragantino no sábado, dia 15, às 17 horas, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 2 ITUANO

OESTE - Fernando Leal; Dezinho (Bruno Nunes), Ligger e Mauro Viana; Eric (Arnaldo), Adriano Alves, Fernandes (Marcos Paraná), Fernandinho e Piauí; Jheimy e Pablo. Técnico: Ademir Fonseca.

ITUANO - Vagner; Dick (Gercimar), Airton, Anderson Salles e Dener; Josa, Paulinho, Jackson Caucaia e Cristian (Esquerdinha); Marcão (Marcelinho) e Rafael Silva. Técnico: Doriva.

GOLS - Marcos Paraná, aos 17, Anderson Salles (pênalti), aos 23, e Rafael Silva, aos 25 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Piauí (Oeste); Paulinho (Ituano).

ÁRBITRO - Cássio Luiz Zancopé.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Silvio Salles, em Catanduva (SP).