Ituano ganha, se livra de queda e rebaixa Noroeste

Essa é a segunda vez consecutiva que a Portuguesa "livra" o Ituano do rebaixamento à Série A-2. Em 2010, na última rodada do Estadual, o time de Itu venceu o time da capital no Estádio do Canindé, por 3 a 2, e escapou do descenso. Neste ano, a Portuguesa venceu, por 1 a 0, e rebaixou o São Bernardo, "salvando" o Ituano, que ficou com os mesmos 18 pontos do São Bernardo, mas levou vantagem no saldo de gols: -12 a -15.

No primeiro tempo, o Ituano foi para cima do Noroeste e aos 30 minutos abriu o placar. Em jogada pela lateral, Kleiton Domingues apareceu livre na área e cabeceou para o gol, sem chances de defesa para o goleiro do Noroeste, André Luis.

Na volta do intervalo, o time Itu ampliou o placar. Aos 18 minutos, em cobrança de pênalti, Anderson Salles foi quem marcou.

No decorrer do segundo tempo, o Ituano administrou o resultado e esperou o apito final para sair com mais três pontos, que no final resultariam na manutenção do time na elite do futebol paulista.

ITUANO - 2 - Marcelo Bonan; Anderson Sales, Marx Ferraz, César Gaúcho e Kleiton Domingues; Alex Cazumba, Junior Urso (Oliveira), Escobar e Allan; Jefferson e Malaquias (Welton). - Ruy Scarpino.

NOROESTE - 0 - André Luis; Halisson, Cris e Matheus (Thiago Marin); Márcio Gabriel, Tiago Ulisses, Julio César, Gustavo (Giovanni) e Diego; Vandinho (Otacílio Neto) e Aleílson. - Jorge Saran.

Gols - Kleiton Domingues, aos 30 minutos do primeiro tempo; Anderson Salles aos 18 do segundo. Cartões amarelos - Marx Ferraz, Kleiton, Escobar, Thiago Marin, Otacílio Neto e Halisson. Árbitro - Philippe Lombard. Cartão vermelho - Otacílio Neto. Renda e público - não disponíveis. Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Veja também:

PAULISTÃO - Classificação | Resultados

CALENDÁRIO - O caminho de cada time