Ituano interrompe série de três empates ao vencer o Rio Claro

Atuando em casa, o Ituano levou a melhor ao vencer o Rio Claro, por 2 a 1, neste sábado à tarde, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Com isso, o time de Itu interrompeu a série de três empates e chegou aos 13 pontos, em terceiro lugar no Grupo A, atrás de Mogi Mirim e São Paulo, e há sete jogos sem perder. O Rio Claro, sem vencer há cinco jogos, continua com oito pontos, na lanterna do Grupo B.

Os três gols da partida saíram no primeiro tempo. Apesar do início mais estudado, o jogo aos poucos foi ganhando em movimentação e com gols. O Ituano saiu na frente aos 26 minutos, após cruzamento do lateral Dick e a complementação na pequena área de Misael. A bola entrou entre o goleiro Richard e a trave esquerda.

Nem deu tempo da torcida comemorar, porque o Rio Claro empatou aos 29 minutos, com o experiente Guaru cobrando falta. Ele bateu com efeito e o que seria um cruzamento não foi cortado por ninguém. Assim, a bola acabou nas redes. O Ituano estava melhor em campo e aproveitou outro vacilo da defesa do Rio Claro, aos 38 minutos. Após escanteio, o zagueiro Léo se antecipou à defesa e desviou de cabeça: 2 a 1.

No intervalo o técnico Buião sacou o zagueiro Gilberto para a entrada de Luiz Eduardo, com a missão de reforçar a marcação pelo lado esquerdo da defesa do Rio Claro. Mas o jogador fez pior: levou um cartão amarelo logo no primeiro minuto e aos 19 minutos foi expulso depois de cometer falta por trás em cima de Claudinho, que deu um caneta - entre as pernas do defensor.

Com um jogador a menos ficou difícil para o Rio Claro buscar, pelo menos, o empate. Mesmo assim, o visitante teve duas chances reais para ampliar, aos 10 minutos, num chute de longe de Nando Carandina e aos 32 numa finalização rasteira de Paulinho. Ambas foram defendidas por Fábio. O técnico Tarcísio Pugliese fez suas três trocas, deu fôlego ao Ituano e administrou a sua terceira vitória.

Na terça-feira, em casa, o Rio Claro abre a nona rodada, a partir das 19h30, contra o Red Bull Brasil que na última sexta-feira foi goleado pelo Audax, por 6 a 1, o maior placar da competição. Na quinta-feira, o Ituano vai até Campinas enfrentar a Ponte Preta, a partir das 21 horas.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 2 X 1 RIO CLARO

ITUANO - Fábio; Dick, Léo, Naylhor e Zé Carlos; Josa, Jackson Caucaia, Claudinho (Djavan) e Clayson; Jheimy (Ronaldo) e Misael (Ricardinho). Técnico: Tarcísio Pugliese.

RIO CLARO - Richard; Vinícius Bovi, Gilberto (Luiz Eduardo), Pitty e Renan Luís; Nando Carandina, Alê, Matheus e Guaru (Jeferson Paulista); Paulinho e Rodolfo (Macena). Técnico: Buião.

GOLS - Misael, aos 26, Guaru, falta, aos 29, e Léo, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo, Josa, Ricardinho e Dick (Ituano). Luiz Eduardo, Matheus e Pitty (Rio Claro).

CARTÃO VERMELHO - Luiz Eduardo (Ituano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Novelli Junior, em Itu (SP).