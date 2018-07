Ituano libera vídeo mostrado aos jogadores antes da final

ITU - O Ituano divulgou em seu canal de TV no youtube um vídeo motivacional usado pela comissão técnica com os jogadores na semana após a primeira vitória da decisão sobre o Santos. O trabalho não tinha nome, mas bem que poderia se chamar "Quem Sou Eu", numa referência ao time que estava a 90 minutos de coroar uma campanha bonita e importante no Paulistão.

Não se sabe se os questionamentos apresentados na filmagem foram suficientes para fazer do time liderado pelo técnico Doriva uma rocha intransponível, mas é fato que o Ituano não deixou a peteca cair na grande final.

No vídeo, há imagens de jornalistas esportivos de São Paulo opinando sobre o resultado do primeiro jogo (vitória de 1 a 0 sobre o Santos) e a possibilidade de o time de Itu ficar, de fato, com a taça. É claro que diante do Santos, o Ituano sempre foi considerado uma zebra, o que não desmerece todo o trabalho feito nesses três primeiros meses.