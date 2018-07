Ituano luta para conter a euforia antes da final

ITU - Para a maioria dos jogadores e da comissão técnica do Ituano, esta semana é a mais importante da carreira. A presença em peso da imprensa nos treinos e as especulações de transferências escancaram o clima de decisão que a equipe está vivendo. O desafio de Doriva é claro: manter o time concentrado na partida contra o Santos.

O treinador e o meia Cristian são os únicos que já viveram esse ambiente de final de campeonato – Doriva quando era jogador, evidentemente. Os demais estão sentindo esse gostinho pela primeira vez agora.

"Foi uma semana bem diferente. Aqui é bem calmo e tranquilo durante o campeonato. No jogo de domingo (no primeiro jogo da final) teve mais torcedores do que em qualquer jogo que fizemos. É bom para a garotada ganhar experiência", disse Cristian, que defendeu o Palmeiras entre 2005 e 2007.

Nas ruas, os jogadores passaram a ser mais assediados. Todos moram em Itu e se tornaram celebridades na cidade. Outros clubes passaram a observá-los e, por isso, a maioria dos atletas tem o nome envolvido em alguma especulação.

No meio disso tudo, Doriva tem a missão de controlar os ânimos de uma jovem, mas decidida, equipe. “Não tem muito o que inventar. Agora é levar para o campo tudo o que fizemos ao longo da competição”, disse o treinador. Um telão pago pela prefeitura da cidade será instalado em frente ao Estádio Novelli Júnior no domingo.