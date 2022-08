Ituano para em Vanderlei e não sai do zero com o Operário-PR na Série B

Em noite de boas defesas do experiente goleiro Vanderlei, Ituano e Operário empataram por 0 a 0 no estádio Novelli Júnior, em Itu, na abertura da 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vanderlei, ex-Santos, Grêmio e Vasco, foi o melhor em campo e evitou a derrota do time paranaense.

O empate frustra o Ituano, dono de 37 pontos, de conquistar a terceira vitória consecutiva e ficar mais perto do G-4. O Operário também não saiu satisfeito de campo, pois segue na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 27 pontos.

Além da baixa temperatura, o primeiro tempo em Itu teve poucas chances de gol. A melhor foi do Operário, aos 15 minutos, quando Lucas Mendes recebeu cruzamento da esquerda, a zaga do Ituano bateu cabeça e o meia, de frente para o gol, finalizou pela linha de fundo.

Após o susto, o Ituano priorizou a posse de bola e em duas oportunidades assustou o Operário. A primeira em chute de Lucas Siqueira, aos 18, e depois aos 26 minutos com Gabriel Barros, após o meia finalizar cruzado, a bola quicar no gramado e obrigar Vanderlei a espalmar para o lado.

No segundo tempo, o Operário voltou com postura mais ofensiva e quase abriu o placar aos sete minutos. Júnior Brandão recebeu bom passe, carregou a bola e, sem marcação, finalizou em cima do goleiro Jefferson Paulino, desperdiçando nova chance dos visitantes de abrir o placar em Itu.

Só que o Ituano não ficou atrás e também chegou perto do gol. Aos 18, após cruzamento da direita, Léo Ceará finalizou de primeira no meio do gol e Vanderlei, no reflexo, espalmou. No rebote, ninguém do time paulista conseguiu completar para as redes.

A reta final do segundo tempo foi de um Ituano insistente pelo gol da vitória, contudo, seguiu parando no goleiro Vanderlei, em noite inspirada. Aos 29, Bruno Lopes cabeceou fraco, mas o suficiente pra quase complicar o adversário. O time paranaense se fechou na defesa e garantiu o empate.

O Ituano volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Náutico, às 19 horas, no estádio dos Aflitos, em Recife. Já o Operário, no sábado, receberá o Londrina, às 20h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 X 0 OPERÁRIO

ITUANO - Jefferson Paulino; Raí Ramos, Lucas Dias, Bernardo Schappo e Mário Sérgio; Rafael Pereira (Gerson Magrão), Kaio (Lucas Nathan), Lucas Siqueira, Léo Ceará (Vinicius Jaú) e Gabriel Barros (Vinicius); Aylon (Bruno Lopes). Técnico: Carlos Pimentel.

OPERÁRIO - Vanderlei; Arnaldo (Lucas Vital), Dirceu, Reniê e Fabiano; Gustavo (Pablo), Fernando Neto, Lucas Mendes, Reina (Tomas Bastos) e Giovanni Pavani (Felipe Saraiva); Júnior Brandão (Getterson). Técnico: Matheus Costa.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Dias e Rafael Pereira (Ituano); Arnaldo, Lucas Mendes e Felipe Saraiva (Criciúma).

PÚBLICO - 1.052 pagantes.

RENDA - R$ 13.220,00.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).