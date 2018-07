Ituano perde do Botafogo e fica perto da zona da degola no Paulistão

ITU - Com um gol de Dimba aos 45 minutos do segundo tempo, o Botafogo venceu o Ituano por 2 a 1, neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. Vindo de três derrotas seguidas - para São Paulo, Oeste e Bragantino - o time de Itu sofreu seu quarto tropeço e continua com apenas 13 pontos, em 16.º lugar. O Botafogo, que tinha perdido para a Ponte Preta, em Campinas, se reabilitou e atingiu os 28 pontos, por enquanto em quarto lugar. Há 21 anos não vencia o adversário em Itu.

O primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente. Jogando em casa, o Ituano teve mais volume de jogo, mas pouca eficiência nas finalizações. Chegou com perigo duas vezes com Fernando Gabriel. Na primeira vez, em um chute cruzado dentro da área, que tirou tinta da trave aos oito minutos. A outra em uma falta de longa distância, que ganhou efeito e bateu de leve na trave e saiu, aos 28.

O Botafogo só teve uma chance, aos 36 minutos, quando houve uma bate-rebate na pequena área e o zagueiro Igor bateu por cima do travessão.

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, o visitante abriu o placar. Em uma falta ensaiada na frente da grande área, Giovani bateu com efeito, a bola fez uma curva e enganou o goleiro Anderson. Mas não houve tempo para comemorar porque o empate saiu aos sete. O lateral Leandro Silva fez o levantamento pelo lado direito e Tiago Bezerra desviou de cabeça. A bola entrou no canto direito do goleiro Rafael.

Depois disso, o jogo ficou aberto. Quando o empate parecia certo, o Botafogo fez o segundo gol. Em um contra-ataque, Nunes foi valente ao dividir com dois zagueiros. A bola sobrou para Dimba, que tinha acabado de entrar no lugar de Francis, e ele bateu firme. A bola desviou no goleiro Anderson e entrou. Alguns jogadores do Ituano, em uma atitude de desespero, se atiraram ao chão. A derrota estava decretada.

O Ituano vai abrir a 17.ª rodada, na próxima quarta-feira, quando vai receber o União Barbarense, em uma briga direta contra o rebaixamento. O Botafogo só vai voltar a campo no próximo domingo, dia 7, às 18h30, diante do líder São Paulo, em Ribeirão Preto.

ITUANO 1 x 2 BOTAFOGO

ITUANO - Anderson; Leandro Silva, Cléber, Vitor Hugo e Patrick (Alisson); Marcinho Guerreiro, Cambará, Fernando (Kleison) e Kleyton Domingues; Tiago Bezerra e Fernando Gabriel (Adaílton). Técnico: Doriva.

BOTAFOGO - Rafael; Igor, César Gaúcho e Preto Costa; Daniel Borges, Gilmak, André, Danilo Bueno e Giovani (Fábio Gama); Francis (Dimba) e Nunes. Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Giovani, aos 5, Tiago Bezerra, aos 7, e Dimba, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcinho Guerreiro (Ituano); Igor, Gilmak e Fábio Gama (Botafogo).

ÁRBITRO - Welton Orlando Wohnrath.

RENDA - R$ 32.177,00.

PÚBLICO - 1.529 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).