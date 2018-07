Ituano perde em casa da Ferroviária, mas é finalista do Troféu do Interior

O Ituano esteve longe de fazer a sua parte, mas mesmo assim conseguiu garantir vaga na decisão do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Neste sábado, na terceira e última rodada da fase de grupos, o time de Itu (SP) foi derrotado em casa pela Ferroviária por 3 a 0, no estádio Novelli Júnior. Mesmo com a derrota, ficou com a liderança do Grupo 2, com quatro pontos, sendo beneficiado pelos tropeços dos rivais - empate do São Bento contra o Santo André e derrota do Red Bull Brasil para o Mirassol.

O adversário na final será o Santo André. O primeiro jogo será disputado em Itu, no próximo dia 22, e o segundo no ABC porque o Santo André tem melhor campanha nesta fase: 5 contra 4 pontos. O campeão leva um prêmio de R$ 360 mil e garante vaga na Copa do Brasil de 2018. Após escapar do rebaixamento na última rodada, a Ferroviária se despede do Paulistão na lanterna do Grupo 1, com quatro pontos.

O Ituano dependia apenas de suas forças para garantir a classificação. Por isso, resolveu tomar a iniciativa e controlou a partida no começo. Os donos da casa tiveram a posse de bola e trocaram passes em volta da área da Ferroviária, mas sem levar perigo ao goleiro Tadeu.

Conforme o tempo foi passando, a Ferroviária cresceu de produção e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 41 minutos, Tiago Marques recebeu em velocidade, passou pela marcação, driblou Fábio e rolou para o gol vazio.

O Ituano voltou para o segundo tempo fazendo pressão e sufocou o adversário. Romarinho acertou um chute de longe no travessão. A Ferroviária conseguiu se segurar e, assim como na primeira etapa, cresceu, criando chances agudas. Aos 33 minutos, saiu o segundo gol. Kelvy fez bela jogada individual e cruzou para Tiago Marques, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. O time de Araraquara (SP) seguiu em cima, desperdiçou boas oportunidades e ampliou nos acréscimos com Raniele.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 0 x 3 FERROVIÁRIA

ITUANO - Fábio; Arnaldo, Matheus, Lima e Peri; Rodrigo, Baralhas (Bassani), Nena (Lucas Crispim) e Romarinho; Claudinho (Juliano Levak) e Ronaldo. Técnico: Roque Júnior.

FERROVIÁRIA - Tadeu; Rafael, Luan, Leandro Amaro e Willian Cordeiro; Fabio Souza, Juninho (Fernandinho), Kelvy e Alan Mineiro (Raniele); Élder Santana e Tiago Marques. Técnico: Ricardo Moraes.

GOLS - Tiago Marques, aos 41 minutos do primeiro tempo; Tiago Marques, aos 34, e Raniele, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Baralhas e Arnaldo (Ituano); Leandro Amaro e Tadeu (Ferroviária).

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

RENDA - R$ 18.810,00.

PÚBLICO - 779 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).