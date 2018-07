Ituano prepara festa em Itu mesmo em caso de derrota na final do Paulistão

ITU - O dia 13 de abril será histórico para o Ituano, em caso de vitória ou derrota. Tanto é que a diretoria do time de Itu preparou uma grande festa para o time independente do resultado da partida de volta da final do Paulistão contra o Santos, neste domingo, às 16 horas, no Estádio do Pacaembu. No primeiro confronto, o time do interior largou na frente, vencendo por 1 a 0.

Com ingressos esgotados para a partida, a Prefeitura de Itu instalou dois telões no Estádio Novelli Júnior e a diretoria do Ituano abrirá os portões do local. Além disso, mesmo em caso de derrota, os jogadores desfilarão em carro aberto dos Bombeiros, com o troféu conquistado, e serão homenageados.

Com a festa preparada, o Ituano tem boa chance de chegar ao título, isto porque joga por um simples empate para conseguir o título estadual. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão acontecerá nos pênaltis.

TREINOS SECRETOS

Enquanto a cidade se enfeita de preto e vermelho, o técnico Doriva comandou treinos secretos. Na verdade ele insistiu nos lances de bola parada, como escanteios e falta, mesmo porque conta com um especialista: o zagueiro Anderson Salles, artilheiro do time com seis gols.

Houve também uma sessão especial de cobrança de pênaltis, que podem definir o campeão paulista da temporada. Isso desde que o Santos devolva a derrota inicial sofria no Pacaembu por um gol de diferença. O time não foi divulgado oficialmente, mas não terá mudanças em relação ao primeiro jogo.