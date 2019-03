Ituano supera Guarani, assume liderança e pressiona o São Paulo no Paulistão

Em duelo de duas equipes que brigam pela classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Ituano bateu o Guarani por 2 a 1, no estádio Novelli Júnior, pela décima rodada, e atingiu a liderança do Grupo D.

A vitória levou o time da casa aos 14 pontos, um a mais do que o São Paulo, que vai enfrentar a Ferroviária, no Pacaembu, no sábado. Oeste, com 12 pontos, e Botafogo, com sete, completam a classificação do Grupo D.

O Guarani, também com 14 pontos, é o segundo colocado do Grupo B, quatro pontos atrás do Palmeiras. O Novorizontino, com 13, joga na segunda-feira contra o São Caetano e pode tirar a equipe de Campinas da zona de classificação.

O jogo mal começou e o Ituano já largou na frente. No primeiro minuto, o experiente Corrêa enfiou boa bola para Ramon, que saiu na cara do goleiro Giovanni, deu um drible e tocou para o gol vazio, abrindo o placar.

Ainda na primeira etapa, o time da casa passou perto de ampliar em chute de Martinelli, que passou raspando a trave, e em bate rebate dentro da área, afastado por Giovanni. O Guarani respondeu em cruzamento que o zagueiro Ricardo Silva tentou cortar e mandou contra a meta do Ituano, obrigando o goleiro Pegorari a fazer bela defesa.

A exemplo do que aconteceu no início do jogo, o segundo tempo também começou com um gol no primeiro ataque. Aos três minutos, Diego Cardoso recebeu lançamento nas costas da defesa, avançou em velocidade e tocou na saída do goleiro para empatar para o Guarani.

No entanto, nove minutos mais tarde, o Ituano voltou a ficar em vantagem. Corrêa deu mais uma assistência e, dessa vez, encontrou Martinelli na entrada da área. O jovem atacante bateu colocado e a bola ainda tocou na trave antes de morrer no fundo do gol para garantir a vitória do Ituano.

O Ituano volta a campo na próxima sexta-feira, quando enfrenta o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, na abertura da 11.ª rodada do Campeonato Paulista. No dia 16, o Guarani faz clássico contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 2 X 1 GUARANI

ITUANO - Pegorari; Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Baralhas, Marcos Serrato e Corrêa (Paulinho Dias); Martinelli, Morato (Claudinho) e Ramon (Gui Mendes). Técnico: Vinícius Bergantin.

GUARANI - Giovanni; Fabrício Costa (Fernando Viana), Ferreira, Diego Giaretta e William Matheus; Deivid, Ricardinho, Thiago Ribeiro e Carlinhos (Felipe Amorim); Diego Cardoso (Mateusinho) e Anselmo Ramon. Técnico: Osmar Loss.

GOLS - Ramon, a um minuto do primeiro tempo. Diego Cardoso, aos três, e Martinelli, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÃO AMARELO - Jonas (Ituano).

RENDA - R$ 24.490,00.

PÚBLICO - 1.617 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu.