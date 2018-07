Ituano tem 2.º tempo arrasador e bate Guaratinguetá no Paulistão

ITU - Nem o mais fanático torcedor do Ituano esperava uma estreia tão boa no Campeonato Paulista. Atuando diante de seus torcedores, o time de Itu venceu o Guaratinguetá, por 3 a 0, no Estádio Novelli Júnior, com direito a grito de "olé" por parte dos poucos torcedores que pagaram ingressos.

Após um primeiro tempo bastante equilibrado, a equipe da casa contou com a expulsão do volante Charles Vagner no início da etapa final para deslanchar. Evando, Otacílio Neto e Kleyton Domingues marcaram os gols e garantiram os três pontos.

Assim que o árbitro deu início à partida, a chuva começou a cair no Estádio Novelli Júnior e os dois times criaram boas chances nos primeiros minutos. O Ituano chegou com perigo em chutes de Kleyton Domingues e Gustavo, mas sem sucesso.

Enquanto isso, o Guaratinguetá tinha mais posse de bola e apostava nos cruzamentos. Em um deles, o zagueiro Thiago Gomes quase cabeceou contra o próprio gol. Após um bom início, a partida caiu de produção e ficou concentrada no meio de campo até o final do primeiro tempo, que terminou em 0 a 0.

Os times voltaram do intervalo buscando o gol, mas a situação do Guaratinguetá ficou mais complicada com a expulsão do volante Charles Vagner, logo aos 14 minutos. Na sequência, Anderson Salles cobrou falta rasteira e Jaílson rebateu nos pés do experiente Evando, que apenas completou para abrir o placar para o Ituano.

O time de Itu chegou ao segundo com Otacílio Neto, aos 27 minutos. Everton tentou recuar para Jaílson e entregou a bola nos pés do atacante, que se antecipou ao goleiro e desviou para o gol.

O Guaratinguetá tentou diminuir com Thiago Cunha, mas quem balançou as redes novamente foi o Ituano. Após boa jogada de Alex pela direita, Otacílio Neto dividiu com dois zagueiros e a bola sobrou nos pés de Kleyton Domingues, que tirou do alcance de Jaílson e fechou o placar aos 35 minutos.

O Ituano volta a campo pela segunda rodada do Paulistão na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Santos, às 21 horas, na Vila Belmiro. Na quarta-feira, o Guaratinguetá recebe o Corinthians, às 21h50, no Estádio Dário Leite Rodrigues, no Vale do Paraíba.

ITUANO 3 x 0 GUARATINGUETÁ

ITUANO - Roberto; Alex, Tiago Gomes, Anderson Salles e Gustavo; Alan Mota, Bruno Martins, Alemão (Escobar) e Kleyton Domingues; Evando (Chapinha) e Jefferson Luiz (Otacílio Neto). Técnico - Ruy Scarpino.

GUARATINGUETÁ - Jaílson; Pio, Padovani, Vagner e Fabio (Daniel); Everton, Charles Vágner, Djavan e Aloísio (Thiago Cunha); Charles e Marcinho. Técnico - Roberto Fernandes.

Gols - Evando aos 14, Otacílio Neto aos 27 e Kleyton Domingues aos 35 minutos do segundo tempo

Árbitro - Júnior César Lossávaro.

Cartões Amarelos - Alan Mota, Vagner, Pio e Alex.

Cartão Vermelho - Charles Vagner.

Público - 1.122 pagantes.

Renda - R$ 16.130,00.

Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).