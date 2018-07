Ituano vence a 1ª e Luziânia-DF embola grupo na Série D

O Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional - chegou à sua quinta rodada com dois jogos neste sábado. Atuando em casa, o Ituano-SP, enfim, venceu a primeira na competição ao derrotar o Maringá-PR por 1 a 0. No outro jogo, o Luziânia-DF fez a sua parte e ganhou do Goianésia-GO por 3 a 1. O restante da rodada será concluída até terça-feira. Em partida muito disputada, o Ituano conseguiu segurar o até então invicto Maringá e venceu por 1 a 0. Com o resultado, o time de Itu (SP) somou a sua primeira vitória e, com quatro pontos, ocupa a quarta posição. O time paranaense, mesmo com a derrota, segue na liderança com sete.

O Luziânia recebeu o Goianésia e fez valer a sua superioridade. O time do Distrito Federal venceu por 3 a 1 e embolou o Grupo A6. Com nove pontos, tem a mesma pontuação de Tombense-MG e Operário-MT, mas está em terceiro devido ao saldo de gols de três positivos. O time mato-grossense é o segundo colocado, com saldo de cinco, e o clube mineiro lidera com saldo de seis.

A rodada começou na última sexta com um fato inédito. O Barueri deu W.O. diante do Operário, na Arena Barueri, porque seus jogadores se recusaram entrar em campo. Isso porque não recebem salários há dois meses e direitos de imagem há quatro meses. Pelo regulamento, o clube do Mato Grosso, que entrou em campo e esperou 30 minutos pelo adversário, venceu por 3 a 0.