Ituano vence a Ferroviária e dá fôlego ao técnico Tarcísio Pugliese

O resultado fez o time de Itu chegar aos oito pontos no Grupo B. Além disso, a equipe escapou da zona do rebaixamento ao subir na classificação geral. O primeiro time dentro do zona da degola é a Ponte Preta, com seis pontos. A Ferroviária continua com dez pontos e segue na zona de classificação do Grupo C. O time de Araraquara fica na segunda colocação, atrás do São Paulo pelo saldo de gols: 5 a 3 para a equipe da capital.

VANTAGEM - O Ituano jogou em vantagem no placar desde o início da partida. Isso porque logo no primeiro minuto de bola rolando, Luan recuou para o goleiro Alexandre e Marcelinho roubou a bola e tocou para o gol vazio. Mais presente no campo de ataque, o time da casa ainda ampliou aos 40 minutos da etapa inicial em rápido contra-ataque que culminou na finalização de Wellington Simião.

Na segunda etapa, a Ferroviária reagiu com as mudanças feitas por Sérgio Vieira. Tanto que marcou dois gols em apenas dois minutos. Primeiro Rossetto acertou bonito chute de fora da área, aos 24, e logo na sequência, o mesmo Rossetto cruzou na cabeça de Rafinha que deixou tudo igual.

O jogo ficou aberto, mas a sorte jogou com o Ituano. Aos 40 minutos, conseguiu a vitória com Ruan. O atacante recebeu nas costas da defesa adversária e desviou do goleiro para marcar e dar números finais ao confronto.

No próximo domingo, as duas equipes voltam a campo pela sétima rodada. Às 17 horas, a Ferroviária visita o Palmeiras, em São Paulo, e às 19h30 o Ituano recebe o Capivariano, no Novelli Júnior.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 3 x 2 FERROVIÁRIA

ITUANO - Fábio; Raul Prata, Leonardo Luiz, Naylhor e Peri; Guly (Jonatan), Wellington Simião, Rubinho (Guilherme) e Marcelinho; Fernando Viana e Ruan. Técnico: Tarcísio Pugliese.

FERROVIÁRIA - Alexandre Cajuru; Igor Julião, Luan, Marcão e Thallyson (Rafael Miranda); Renato Xavier (Rossetto), Juninho e Danielzinho; Caíque, Tiago Marques (Wescley) e Rafinha. Técnico: Sérgio Vieira.

GOLS - Marcelinho, a 1, e Wellington Simião, aos 40 minutos do primeiro tempo; Rossetto, aos 24, Rafinha, aos 25, e Ruan, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo Rogério (SP).

CARTÕES AMARELOS - Igor Julião e Marcão (Ferroviária).

RENDA - R$ 21.070,00.

PÚBLICO - 860 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).