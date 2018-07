Ituano vence Avaí e enfrenta o Corinthians nas quartas da Copa São Paulo

O time da casa começou tomando um susto logo aos quatro minutos, quando Deivid acertou a trave em arremate de dentro da área. Aos poucos, os paulistas foram se encontrando em campo e, aos 27 minutos, Patrick arriscou da entrada da área e marcou o primeiro gol.

O segundo tempo foi bastante movimentado, com chances para os dois lados. O Ituano ampliou aos 39 minutos, quando o atacante Léo Souza, oportunista, pegou um rebote do travessão e mandou a bola no canto do goleiro Mateus.

Segundo colocado do Grupo 16 na primeira fase, o Ituano foi crescendo ao longo da competição. No mata-mata, passou ainda por Ponte Preta, por 2 a 1, e pelo Grêmio, líder de seu grupo na fase inicial, por 3 a 0. Após a vitória sobre o Avaí, o time de Itu terá pela frente o Corinthians, time de melhor campanha, com 100% de aproveitamento, e que bateu o Internacional por 5 a 2 na última sexta-feira.

As outras seis vagas para as quartas de final serão decididas neste fim de semana, com mais dois jogos sábado e três domingo.