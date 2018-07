Ituano vence e mantém esperança de avançar na Série D

O Ituano, atual campeão paulista, parece ser o único clube de São Paulo capaz de chegar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Em recuperação, o time de Itu foi até o norte do Paraná e venceu o Maringá, por 2 a 1. O Grêmio Barueri perdeu para o Operário-MT e está eliminado, enquanto o Penapolense ainda briga por uma vaga. A sétima rodada teve oito jogos sábado e nove domingo. Por enquanto, apenas o Londrina-PR está classificado.

O Ituano agora é vice-líder do Grupo A8, com 10 pontos, dois a menos do que o Brasil de Pelotas, que foi aos 12 ao vencer fora o Guarani de Palhoça (SC) por 2 a 0. O Maringá continua com sete pontos, em terceiro lugar, ainda na briga por uma das duas vagas. Cabofriense-RJ tem seis e Guarani, cinco.

Não há mais chances para o Grêmio Barueri, que fez uma greve há duas semanas, quando perdeu por W.O. do Operário-MT, por falta de pagamentos. O time é o lanterna do Grupo A6, com três pontos, deixando o time do Mato Grosso na liderança, com 13 pontos. O jogo foi realizado na Arena Pantanal, em rodada dupla que depois teve Cuiabá x ASA pela Série C.

O Luziânia é vice-líder, com 11 pontos, seguido pela Tombense-MG, com nove, e que tem um jogo a menos por ter folgado na rodada. O Goianésia, com quatro pontos, está quase fora da briga. O Penapolense é terceiro colocado no Grupo A8, com seis pontos, porque sábado empatou sem gols, em casa, com o Londrina, líder com 14 e único time classificado matematicamente. O vice-líder é o Metropolitano, com oito pontos, ao empatar por 2 a 2 com o Pelotas, quarto colocado, com quatro pontos e na frente do Boavista-RJ, com três.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo A5, o Brasiliense deixou de antecipar sua vaga ao empatar em casa, por 1 a 1, com a Anapolina. Mesmo assim, lidera com 12 pontos, seguido pelo Estrela do Norte, com 10. A Anapolina tem seis pontos, em quarto lugar, atrás do Itaporã-MS, com sete.

A Jacupiense, da Bahia, também poderia se classificar em caso de vitória, mas sofreu a virada diante do Central, em Pernambuco, por 2 a 1. Mesmo assim os baianos lideram o Grupo A3, com 10 pontos, seguidos pelo Central, com nove. O Coruripe-Al entrou na briga ao vencer fora, por 2 a 0, ao Campinense. Ambos têm seis pontos. O lanterna é o Baraúnas, com cinco.

No Grupo A4, as duas vagas estão nas mãos de Confiança-SE e Porto-PE, ambos com 14 pontos. Fora o Confiança venceu o lanterna Ipatinga, com um, enquanto o Porto segurou o empate fora, por 1 a 1, com o Vitória da Conquista-BA, com dois pontos, na vice-lanterna. Quem briga por uma vaga é o Globo-RN, que folgou na rodada, e tem sete pontos, em terceiro lugar.

No último jogo do dia, o Rio Branco, do Acre, atingiu o maior número de pontos na competição - 17 - ao bater o Santos-AP, por 3 a 2, na capital Rio Branco (AC). Com isso, está virtualmente classificado. O vice-líder, com 13 pontos, é o Princesa dos Solimões-AM, que sábado fez 3 a 2 sobre o Genus-RO, terceiro colocado, com nove pontos e ainda na briga por uma vaga.

Confira os resultados da 7.ª rodada:

Sábado

Penapolense-SP 0 x 0 Londrina-PR

Ipatinga-MG 0 x 1 Confiança-SE

Goianesia-GO 1 x 1 Luziânia-DF

Estrela do Norte-ES 3 x 1 Itaporã-MS

Interporto-TO 2 x 1 Guarany-CE

Vitória da Conquista-BA 1 x 1 Porto-PE

Princesa do Solimões-AM 3 x 2 Genus-RO

São Raimundo-RR 3 x 4 Atlético-AC

Domingo

Pelotas-RS 2 x 2 Metropolitano-SC

Maringá-PR 1 x 2 Ituano-SP

Brasiliense-DF 1 x 1 Anapolina-GO

Operário-MT 1 x 0 Grêmio Barueri-SP

Guarani-SC 0 x 1 Brasil-RS

Campinense-PB 0 x 2 Coruripe-AL

Central-PE 2 x 1 Jacuipense-BA

Moto Club-MA 2 x 2 River-PI

Rio Branco-AC 3 x 2 Santos-AP